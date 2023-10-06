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Генсек ООН Гутерреш призвал ввести запрет на применение интеллектуальных автономных видов вооружений

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Искусственный интеллект
Искусственный интеллект.
Источник изображения: Вестник ГЛОНАСС

ЦАМТО, 5 октября. Генсек ООН Антониу Гутерреш и глава МККК Мирьяна Сполярич призвали политических лидеров ввести запрет на применение автономного оружия – вооружения, способного самостоятельно принимать решение об устранении живой цели.

Об этом, как передает "РИА Новости", говорится в комментарии ООН.

"Сегодня в совместном обращении генсек ООН Антониу Гутерреш и глава Международного комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич призывают политических лидеров срочно установить новые международные правила в отношении автономных систем вооружения, чтобы защитить человечество", – сказано в комментарии.

Организация Объединенных Наций и Международный комитет Красного Креста (МККК) призывают государства "установить конкретные запреты и ограничения на автономные системы вооружений, чтобы оградить нынешние и будущие поколения от последствий их применения". В нынешних условиях установление четких международных красных линий принесет пользу всем государствам, полагают в ООН.

"Автономные системы вооружения – обычно понимаемые как системы вооружений, которые выбирают цели и принимают решение об их поражении без вмешательства человека, – создают серьезные гуманитарные, юридические, этические проблемы и проблемы в сфере безопасности", – цитирует "РИА Новости" заявление генсека ООН и главы МККК.

"Их развитие и распространение потенциально могут существенно изменить способы ведения войн и способствовать глобальной нестабильности и усилению международной напряженности", – говорится в заявлении.

"Мы должны действовать сейчас, чтобы сохранить человеческий контроль над применением силы. Человеческий контроль должен сохраняться при принятии решений о жизни и смерти. Автономное нападение машин на людей – это моральная черта, которую мы не должны переступать. Машины, обладающие силой и правом уносить жизни без участия человека, должны быть запрещены международным правом", – подчеркивается в заявлении.

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