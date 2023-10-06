Иран разработал дрон-перехватчик, Китай - дрон-«камикадзе» для пехоты

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Мировая индустрия беспилотников в последние годы развивается стремительными темпами. Всё большее число стран обзаводятся крупными производствами дронов собственной разработки. Связано это, мягко говоря, не в последнюю очередь с украинским вооружённым конфликтом, где беспилотники различного рода стали неотъемлемым атрибутом чуть ли не любого боя.

Стало известно о том, что в Иране проведены испытания дрона-перехватчика. Он, находясь в небе, выполняет функцию звена противовоздушной (конкретно – противодроновой) обороны: ведёт мониторинг окружающего пространства и при обнаружении вражеского дрона его атакует.

Разработчики говорят о том, что дроны-перехватчики способны закрыть небо над важным инфраструктурным, промышленным, военным объектом, если использовать их «отряд» («рой»).

Собственный новый беспилотник представили и в Китае. Там речь идёт о дроне-«камикадзе», который могут использовать пехотные, включая штурмовые, подразделения. Дрон способен развивать скорость до 174 км/ч, он оснащён системой наведения и способен находиться в воздухе до получаса. То есть, за это время он способен поразить цель, находящуюся на расстоянии от нескольких сот метров до нескольких десятков километров.

Комплект дронов размещается в специальном рюкзаке, который может нести на себе военнослужащий. Вес одного такого снаряженного дрона не превышает 2 кг. Перед началом штурмовых действий пехотинец может выпустить беспилотники для нанесения ударов по позициям противника, которые он в составе подразделения собирается занять. Если удар прошёл успешно, следует штурм.