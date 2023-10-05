Французская компания Turgis & Gaillard подписала контракт на производство БЛА с ГП "Антонов"

Как сообщила французская газета "La Tribune" французская компания Turgis & Gaillard подписала с украинским государственным предприятием "Антонов" контракт об организации на территории Украины большого разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата на основе конструкции аппарата Aarok. Контракт был подписан во время визита французской делегации во главе с министром вооруженных сил Франции Себастьеном Лекорню в Киев на прошлой неделе.

Первый опытный образец большого разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата Aarok французской компании Turgis & Gaillard в экспозиции международного авиакосмического салона в Ле Бурже, июнь 2023 года (с) Franck Alexandre / RFI

Со стороны Turgis & Gaillard контракт подписал ее военный советник Жан-Франсуа Ферле, возглавлявший ранее Управление военной разведки (DRM) Франции. В компании сообщили, что после подписания этого соглашения "партнерам предстоит решить все вопросы, связанные с производством и эксплуатацией", в том числе вопрос местоположения будущей производственной площадки, а также поставок французского оборудования. Первые экземпляры БЛА могут быть собраны уже в 2024 году.

Утверждается, что речь идет об аппарате на основе конструкции разработанного Turgis & Gaillard средневысотного беспилотного летательного аппарата большой продолжительности полета (MALE) Aarok. Напомним, что первый прототип БЛА Aarok был впервые продемонстрирован Turgis & Gaillard на авиасалоне в Ле-Бурже в июне 2023 года. Тогда же представитель компании впервые заявил и о переговорах с "украинскими представителями" относительно данного аппарата. При этом летные испытания Aarok пока не начаты.

БЛА Aarok, согласно данным разработчика, имеет максимальный взлетный вес 5500 кг и размах крыла 22 метра, что больше, чем у американского аппарата General Atomics MQ-9A Reaper. Вес пустого БЛА Aarok обозначен 2500 кг, а общий вес полезной нагрузки - 3000 кг, причем в зависимости от варианта аппарат будет способен нести до 3000 кг топлива (2000 кг в фюзеляжных баках и 1000 кг в крыльевых баках) или до 1500 кг подвесного вооружения. Силовая установка Aarok представлена носовым турбовинтовым двигателем серии Pratt & Whitney Canada PT6 мощностью 1200 л.с. с тянущим воздушным винтом. В перспективе Turgis & Gaillard планирует также использовать турбовинтовые двигатели Safran Ardiden 3 или GE Aviation Catalyst (а в украинском варианте, видимо, предполагается испорльзование турбовинтового двигателя произвдства АО "Мотор-Сич"). Продолжительность полета Aarok "более 24 часов". Аппарат имеет усиленное убирающееся шасси, пригодное для полетов с грунтовых полос.