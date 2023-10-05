Британия отчаялась — и решила "прощупать" Россию на готовность к эскалации

Лондон осознал очевидное поражение Киева в борьбе против Москвы, пишет Advance. Неготовность принять это подтолкнула Великобританию к отчаянному шагу: министр обороны страны Грант Шаппс предложил отправить британские войска на Украину, вопреки риску эскалировать конфликт.

Д. Марьянович

Новый британский министр обороны Грант Шаппс сделал заявление. Как он сказал, его страна может обучать солдат ВСУ прямо на территории Украины. Сообщение чиновника вызвало возмущение у российской стороны — ведь оно подразумевало первое (официальное) появление сил Североатлантического альянса на Украине с начала вооруженного конфликта. Если бы это произошло, то означало бы весьма серьезную эскалацию, пусть Лондон и утверждает, что его бойцы занимались бы только обучением солдат ВСУ. Но сам факт нахождения военнослужащих НАТО на территории Украины говорил бы, что в ближайшем будущем их первоначальная задача изменится, то есть они напрямую включатся в бои с российской армией.

Тут стоит напомнить, что во время боевых действий, особенно в условиях современности, "обучение солдат" и услуги "инструкторов и консультантов" зачастую используются как прикрытие для расширения военного присутствия. Например, Соединенные Штаты таким образом "покидали" Ирак, оставляя там только своих "военных инструкторов". Понятно, что при необходимости любого дополнительного бойца можно назвать "инструктором" или "консультантом", а все, что делают такие люди, будет происходить в серой зоне. Таким образом США, кстати, организовали транспортировку украденной сирийской нефти, которую в больших количествах перевозили через иракскую границу. Судя по всему, то же самое происходит и сегодня.

Второй способ "войти без входа" — прибегнуть к услугам так называемых частных военных компаний. Россия много лет использовала "Вагнер", правда, во время вооруженного конфликта на Украине эта группа во главе с Евгением Пригожиным в каком-то смысле вышла из-под контроля Москвы. Тем не менее теперь, после смерти лидера ЧВК, Кремль возвращает себе контроль над "Вагнером". Даже странно, что ни Великобритания, ни какая-либо другая страна Североатлантического альянса до сих пор не попыталась ввести войска на Украину в таком формате, заявив, что их государство ни при чем, а сражаются за Киев "частные военные компании". Возможно, такое уже происходит, но не в широких масштабах, иначе Москва забила бы тревогу.

Но зато Россия очень обеспокоена вероятным появлением британских солдат на Украине. Почему? Причин несколько. Во-первых, если это случится, то откроется ящик Пандоры. Впоследствии контингент Королевских войск не уменьшится, а может только увеличиваться. Вслед за ними так же могут зайти американские, французские, немецкие, польские "инструкторы"... Во-вторых, это будет уже прямым участием Североатлантического альянса в вооруженных действиях. Хотя Москва до этого много раз таким же образом квалифицировала отправку Западом оружия Киеву, — называя это "участием в конфликте", — все-таки это был бы очередной шаг на пути эскалации (после отправки стрелкового оружия, танков, ракет большой дальности, самолетов...).

Заявление министра Шаппса можно воспринимать как пробный шар (то есть прощупывание почвы. — Прим. ИноСМИ), так как сразу после его начальство, премьер-министр Риши Сунак, заявило, что ничего еще не решено. Мол, Великобритания пока только рассматривает такую возможность с расчетом на ближайшую перспективу. Тем не менее прозвучавшие слова наводят на мысль, что Лондон готовится к такому шагу и считает его следующим логичным действием, нацеленным на помощь Киеву в борьбе с Москвой. При этом не удивляет, что о подобных планах заявили именно британцы, поскольку, как я уже писал ранее, эта страна готова зайти дальше всех в этом вооруженном конфликте, обгоняя даже Соединенные Штаты Америки.

Предположим, что вскоре британские войска действительно зайдут на Украину. Но что будет, если они, как о том предупреждал бывший президент РФ Дмитрий Медведев, подвернутся ударам российских сил на Украине? Может ли Лондон счесть это нападением на себя самого или даже на НАТО в целом? Все понимают, что ответ на этот вопрос больше не будет лежать в плоскости юридических интерпретаций и "международных норм ведения боевых действий". Отныне он станет политическим, и Британия, если пожелает, сможет этим воспользоваться.

Да, Дмитрий Медведев действительно слишком часто говорит о том, что мы балансируем на грани третьей мировой войны. Но разве планы Великобритании — не тот самый сценарий, который и приведет нас прямиком к этому ужасающему конфликту? И если так, то зачем это Лондону, как и любому другому союзнику Киева? Причина есть. Все дело в отчаянии и обреченности, которые идут рука об руку.

Всем, кто следит за вооруженным конфликтом на Украине, ясно, что она проигрывает и что признание ее масштабного контрнаступления, в которое вложено огромное количество иностранных денег и бог знает сколько украинских жизней, провальным, это только вопрос нескольких недель. В каком-то смысле мы уже видим подтверждение российской победы, так как за прошедшее время Москва несколько видоизменила "облик" этого понятия. Теперь победой русские считают успешное присоединение Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской области, и, как кажется сейчас, они не намерены продвигаться куда-то дальше (единственное, что, возможно, их еще интересует, это установление абсолютного контроля над указанными регионами).

Запад, а особенно такие центры, как Лондон, решили, что Киев "не может проиграть", поскольку, как они считают, это обернется катастрофой, поражением самой демократии. Конечно, все это чушь, так как текущий вооруженный конфликт развернулся совсем не из-за демократии. Это противостояние между Россией и проектом расширения Организации Североатлантического договора, которая реализовывала свои замыслы минимум десять лет, а если подумать, и того больше. Тем не менее из-за идеологического упорства кое-кто не готов смириться с поражением на Украине ни в коем случае. Великобритания — одна из подобных стран, и ее позиция постепенно становится все радикальнее по мере того, как ослабевает поддержка Украины по ту сторону Атлантики.

Великобритания — лидер эскалации. Она первой отправляет ракеты большой дальности, первой передает кассетные боеприпасы, первой планирует направить своих солдат на территорию Украины. Последуют ли остальные за ней? Энтузиазмом они не брызжут, пускай и делают заявления в соответствии с мантрой "Мы будем поддерживать Киев столько, сколько потребуется".

Сейчас Россия понимает, что на Украине может развернуться прямое столкновение с НАТО, и теперь говорит об этом сама, превентивно. Например, снова слово взял Дмитрий Медведев, который отвечает в своей стране за "пробные шары". Он пригрозил прямыми атаками на оборонные предприятия Германии, если те будут отправлять ВСУ крылатые ракеты Taurus. "В таком случае удары по немецким заводам, где эти ракеты (Taurus. — Прим. авт.) делают, будут полностью соответствовать международному праву", — заявил Медведев.

Конечно, угроза эта очень избирательна, ведь есть еще Лондон и Париж, которые уже отправляют ракеты большой дальности Киеву. Почему Дмитрий Медведев не говорит об ударах по британским или французским заводам? Разумеется, все такие слова следует считать частью военной игры "кто кого". В данном случае усиливается давление на Германию, так как ясно: Берлин колеблется. В прошлом месяце издание Wall Street Journal написало, что немецкий канцлер Олаф Шольц прекратил поставку этих ракет из-за опасений по поводу безопасности своего персонала, которому "пришлось бы отправиться на Украину, чтобы помочь в размещении и эксплуатации этого сложного оружия". Иными словами, Олафа Шольца беспокоит вероятная месть со стороны России, и поэтому давление на него усиливается.

Может, британский министр Грант Шаппс точно так же "прощупывает" Россию, говоря об отправке британских войск на Украину? Отчасти, но если Дмитрий Медведев блефует, — а так оно, скорее всего, и есть, — то Грант Шаппс, по-видимому, настроен серьезно, ведь в затянувшемся вооруженном конфликте Киеву элементарно не хватает людей на фронте. В какой-то момент, помимо танков, самолетов и бомб, украинцам потребуются и солдаты, а кое-кто на Западе уже строит планы на этот случай, пусть даже это, безусловно, станет огромным шагом к крупномасштабной войне между Россией и Североатлантическим альянсом.

Комментарии читателей:

memento

Да для русских не будет большей и лучшей мотивации. Пусть лучше британские ЛГБТ+ войска не покидают свой остров.

cardaciste

Огромные минные поля и рвы ждут всех. Я не знаю, как англичане собираются прорываться...

dpopov1

Солдаты НАТО уже давно присутствуют на Украине, но не как военные представители своих стран, а как "наемники". По некоторым оценкам, там сражаются до 10 тысяч польских "добровольцев", а кое-кто говорит и о 30 тысячах. Значит, войска альянса уже давно участвуют в боях, в том числе офицерский состав. Множество свежих могил в Польше — тому подтверждение.

Вот уже несколько дней ходят рассказы о пленном раненом танкисте "Леопарда", который по-немецки кричал "Не стреляйте!", когда русские подошли к подбитой машине. Значит, там есть и немецкие "наемники", то есть экипажи танков.

Ни в НАТО, ни в России прямо об этом не говорят — и не поднимают тему присутствия иностранных наемников на Украине. На мой взгляд, автор статьи (Марьянович) неправ, говоря, что русские не продвигаются. У них другая тактика: медленно перемалывать. Они не спешат. По-моему, Москва играет в долгую. Запад обнародовал информацию о том, что русские планируют вести бои до начала 2025 года.

Каких событий стоит ждать за это время?

ВСУ прекратят продвигаться, их резервы иссякнут. Можно думать, что они попытаются высадить десант на другом берегу Днепра, но операция будет кровавой и провальной. Резервов у них все меньше, мобилизация не обеспечивает нужной численности войск. Не хватает офицеров, которые погибли в боях.

С другой стороны, я ожидаю, что российская армия активизируется на всей протяженности фронта. Ожидаю удар по Соледару. Говорят о подкреплении в 17 тысяч оснащенных и подготовленных российских бойцов.

Orion1984

Если солдат НАТО гибнет в какой-то мясорубке на востоке Европы, то это не нападение на члена альянса. Если военнослужащий едет по собственной инициативе, то почему бы и нет — надо поддерживать "свободный рынок" и развивать его.