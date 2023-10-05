Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

У вооруженных формирований неонацистского киевского режима, по всей видимости, остался только один поставленный властями Финляндии Leopard 2R HMBV.

Как отмечает "Российская газета" (проект "РГ: русское оружие"), эта тяжелая гусеничная бронемашина с оборудованием для разминирования была продемонстрирована в видеоролике, размещенном в социальных сетях.

По имеющимся данным, всего к линии боевого соприкосновения было отправлено четыре единицы такой техники.

Три из них подбили в первом же бою. С их помощью планировалось проделать проходы в минных полях для наступающих Leopard 2А6 и боевых машин пехоты М2 Bradley ODS-SA 47-й отдельной механизированной бригады.

В результате воины-освободители, кроме инженерной техники, поразили большое количество танков и БМП.

Leopard 2R HMBV не имеют тяжелого вооружения - башни со 120-мм орудиями демонтированы, а вместо них установили бронированную рубку. Для самообороны имеются 12,7-мм НСВТ "Утес". Впереди закреплены бульдозерные отвалы с противоминными плугами.

Мощность двигателя MTU MB-837 Ka501 - 1500 л.с. Боевая масса - до 53000 кг. Максимальная скорость - 72 км/ч. Запас хода - 550 км. Экипаж - три человека.

Также в этом ролике продемонстрированы две системы разминирования УР-77 "Метеорит", созданные во времена Советского Союза на шасси самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика", и выполненные на платформах Leopard 1 инженерные танки Wisent 1.