США в 2027 году начнут производство новых крылатых ракет в ядерном оснащении - СМИ

Вашингтон. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты в 2027 году начнут серийное производство новых крылатых ракет воздушного базирования, предназначенных для оснащения ядерными боеголовками, а в 2030 году они поступят на вооружение ВВС, сообщило издание Air And Space Forces Magazine, ссылаясь на данные доклада Пентагона.
Крылатая ракета системы Long Range Standoff (LRSO) в минувшем году уже прошла девять успешных летных испытаний. Такими ракетами будут оснащаться стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress, а также перспективные стратегические бомбардировщики B-21 Raider.
По данным Пентагона, крылатая ракета LRSO, запускаемая с бомбардировщиков с дальнего расстояния, способна гарантированно преодолевать современные эшелонированные системы противовоздушной обороны в целях поражения стратегических целей в глубине территории потенциального противника. Всего планируется произвести 1020 таких крылатых ракет, имеющих дальность действия 2,5 тыс. км. Оснащение их обычной боеголовкой не предусмотрено.