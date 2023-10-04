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Интерфакс-АВН

США в 2027 году начнут производство новых крылатых ракет в ядерном оснащении - СМИ

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Американские стратегические малозаметные крылатые ракеты воздушного базирования General Dynamics AGM-129А ACM на внешней подвеске стратегического бомбардировщика Boeing B-52H Stratofortress ВВС США. Снимок сделан 20.02.2002. Ракеты AGM-129 ACM были сняты
Американские стратегические малозаметные крылатые ракеты воздушного базирования General Dynamics AGM-129А ACM на внешней подвеске стратегического бомбардировщика Boeing B-52H Stratofortress ВВС США. Снимок сделан 20.02.2002. Ракеты AGM-129 ACM были сняты с вооружения ВВС США в 2012 году, теперь в США разрабатывается новая стратегическая малозаметная крылатая ракета воздушного базирования по программе Long Range Stand Off (LRSO), головным подрядчиком по созданию которой выбрана корпорация Raytheon Technologies.
Источник изображения: Adam R. Wooten / ВВС США

Вашингтон. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты в 2027 году начнут серийное производство новых крылатых ракет воздушного базирования, предназначенных для оснащения ядерными боеголовками, а в 2030 году они поступят на вооружение ВВС, сообщило издание Air And Space Forces Magazine, ссылаясь на данные доклада Пентагона.

Крылатая ракета системы Long Range Standoff (LRSO) в минувшем году уже прошла девять успешных летных испытаний. Такими ракетами будут оснащаться стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress, а также перспективные стратегические бомбардировщики B-21 Raider.

По данным Пентагона, крылатая ракета LRSO, запускаемая с бомбардировщиков с дальнего расстояния, способна гарантированно преодолевать современные эшелонированные системы противовоздушной обороны в целях поражения стратегических целей в глубине территории потенциального противника. Всего планируется произвести 1020 таких крылатых ракет, имеющих дальность действия 2,5 тыс. км. Оснащение их обычной боеголовкой не предусмотрено.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B-2 Spirit
B-21
B-52
Проекты
Ядерный щит
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