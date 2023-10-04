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Интерфакс-АВН

Турция, Бразилия и ЮАР выразили интерес к участию в проекте российской орбитальной станции - глава "Роскосмоса"

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Российская орбитальная станция
Российская орбитальная станция.
Источник изображения: Роскосмос, CC BY 2.0/Frank Kiesel

Баку. 3 октября. ИНТЕРФАКС - "Роскосмос" предложил космическим агентствам Бразилии, Турции и ЮАР участие в Российской орбитальной станции, делегации этих стран выразили интерес к проекту, заявил гендиректор госкорпорации Юрий Борисов.

"Двусторонние встречи и контакты в рамках этого форума показали, что интерес к российской космонавтике, российским достижениям очень высокий. Мы доложили коллегам о наших планах по развитию российской орбитальной станции, по продолжению нашей пилотируемой программы. Пригласили их принять участие", - сказал Борисов журналистам во вторник.

"Неподдельный интерес у коллег из Турции, Бразилии, ЮАР. В основном мы хорошо контактируем со странами, входящими в страны БРИКС", - заявил он.

2 октября Борисов сообщил, что космонавты из других стран смогут посещать и проводить эксперименты на РОС, "Роскосмос" готов также организовать их подготовку к полету.

15 августа главный конструктор РОС Владимир Кожевников сообщил "Интерфаксу", что Россия может создать дополнительный модуль на новой орбитальной станции для иностранных партнеров.

"Участие зарубежных партнеров может быть разнообразным - они могут модуль заказать, который дополнительно войдёт в состав. В эскизном проекте про зарубежных партнеров не написано, что мы сделаем модуль, но он подразумевает возможность создания такого модуля", - сказал Кожевников в кулуарах форума "Армия-2023".

Россия рассматривает возможность создания новой национальной станции, которая заменит Международную космическую станцию. Первый этап формирования РОС намечен на 2027-2030 годы, завершить строительство планируется в 2032 году.

10 апреля первый замгендиректора "Роскосмоса" Андрей Ельчанинов сообщил в интервью "Интерфаксу", что строительство РОС предварительно оценивается в более чем 600 млрд рублей. По его словам, конкретная сумма станет известна по итогам эскизного проекта.

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