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Интерфакс-АВН

Сформированы рекомендации для последующих лунных миссий после крушения аппарата "Луна-25" - "Роскосмос"

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Космический аппарат КА "Луна-25"
Космический аппарат КА "Луна-25".
Источник изображения: Валерий Мельников/РИА "Новости"

Москва. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Межведомственная комиссия сформировала рекомендации для последующих лунных миссий, чтобы не допустить повторения причин крушения автоматической межпланетной станции "Луна-25", сообщили в "Роскосмосе".

"Сформированы рекомендации по проведению дополнительных мероприятий для последующих лунных миссий с целью недопущения повторения вышеуказанных вероятностных событий", - сообщили во вторник в пресс-службе госкорпорации.

Первая в современной истории России лунная миссия стартовала 11 августа. Запуск автоматической межпланетной станции "Луна-25" был выполнен с космодрома Восточный ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат".

Мягкая посадка станции "Луна-25" на Южном полюсе естественного спутника Земли должна была состояться 21 августа, однако 19 августа аппарат был потерян, столкнувшись с лунной поверхностью.

21 августа Борисов сообщил, что основной причиной крушения станции "Луна-25" стал сбой при отключении двигателя. "Вместо запланированных 84 секунд он отработал 127 секунд. Это явилось основной причиной аварии аппарата", - отметил он.

25 августа Борисов заявил, что Россия после аварии аппарата "Луна-25" рассматривает возможность повторения миссии по посадке автоматической станции на Южный полюс Луны в 2025-2026 годах.

По его словам, России нельзя прерывать лунную программу, для достижения технологического суверенитета страна должна участвовать в "лунной гонке".

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Россия
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Роскосмос
Проекты
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Союз-2 РН
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