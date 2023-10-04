Дудлы — это абсолютно уникальный стиль видеороликов, однако, чтобы создать качественное видеоролик в данном жанре, нужно учитывать множество нюансов разработки таких проектов. Мы пригласили студию видеопродакшна «Видеохантер», что бы поговорить о том, как подобрать тему, определить стиль.

Doodle видеоролик: что это?

Дудлы представляют собой анимированные ролики, выполненные в стиле дудлинга — неформального, простого рисования. При разработке дудл-видео художник простыми линиями, набросками изображает предметы, персонажей или события, сохраняя при этом непринужденность, естественность изображения, именно эта лаконичность, легкость в рисовании — одна из основных особенностей дудлов.

В чем преимущества doodle формата

Дудл ролики позволяют донести сложную информацию доступно для любого зрителя, показать товар со всех сторон показав характеристике, сделать инфографику простой и понятной.

Как выбрать тему и стиль?

Шаг 1: четко сформулируйте цель будущего видеопроката. Для начала вам надо определить основную целью видеоролика, это может быть презентация товара или услуг, обучающие или объясняющие ролики, рассказ о возможностях сервиса, объяснение понятий, биографические фильмы или же просто развлекательное. Шаг 2: определите свою целевую аудиторию. Исходя из целей, понимаем тем на какую целевую аудиторию будет нацелен медиаматериал, формат doodle максимально эффективно давит на боли зрителя, но для этого нужно максимально сузить круг, например если ваша целевая аудитория это парниб девушки в возрасте от 18 до 25 лет, то лучше сделать разные видео для разных полов, визуальная составляющая, то за счет дудл видео получается такими привлекательнымиб лаконичными для зрителей. Такой формат не имеет ограничений, вы можете показать все что угодно в любом виде, преподнести даже самую сложную и нудную тему, так что ваш ролик посмотрят от начала до конца. За счет вовлеченности у зрителя будет формироваться положительное впечатление, что создает хорошие ассоциации с вашим брендом. Шаг 3: определите ключевые визуальные элементы. Зачастую такие видео сделаны на белом фоне, это устоявшаяся классика, а цвета, шрифты, персонажи, спецэффекты, стиль отрисовки, уже являются вашим выбором.

Создать свой фирменный шрифт и персонажей, дорогая услуга, но может быть крайне эффективной, так с каждым новым видео, вы будете закреплять у зрителя ассоциацию их любимого персонажа с вашим брендом, а шрифт и закадровый голос помогут в формирование положительного впечатления о вашем бренде.

Всю эту отвесность вы можете переложить на команду видеохантер, определения стиля ложится на руки художника и маркетолога. Например синий цвет создает у зрителя ощущение спокойствия, а розовый цвет влияет на выработку дофамина, все эти нюансы очень важны, и даже если у вас есть видение результата, стоит проконсультироваться со специальными.

Всю эту отвесность вы можете переложить на команду видеохантер, определения стиля ложится на руки художника и маркетолога. Например синий цвет создает у зрителя ощущение спокойствия, а розовый цвет влияет на выработку дофамина, все эти нюансы очень важны, и даже если у вас есть видение результата, стоит проконсультироваться со специальными.

Какой стиль дудлов подходит для конкретных сфер?

В создание видео для обучение персонала, главным является именно сценарий, яркие цвета и отрисованные с нуля персонажи просто не нужны, а вот делая обучающие видео для широкого круга людей стоит соблюдать баланс между красочным визуалом и сложным текстом, чтобы внимание зрителя не уходило в разные стороны.

Презентация или реклама товара, должна быть в меру информативной, но основным методом продаж являются эмоции, которые видео с радостью предоставляют. Рассказывая о предоставляемых вами услугах, можно подчеркнуть триггерные слова абсолютно незаметно, так они отлежаться в головах потенциальных покупателей, но не будут восприняты как навязанные факты.

Таким образом, дудл видеоролик дает широкий спектор в выбор темы и стиля, любую информацию можно преподнести одновременно красиво и интересно, просто, но запоминающееся. Такой тип роликов, позволяет реализовать, то что невозможно снять на камеру, при этом сократить затраты на разработку видео, повысив kpi.