Армяно-азербайджанский конфликт – геополитическая опасность в Евразии.

Каким образом история о локализованном анклаве в глубоко изолированной зоне может иметь более широкие последствия с точки зрения глобального баланса сил?

Если взглянуть на карту Карабаха, то с логистической точки зрения тот, кто контролирует Карабахские высоты, потенциально доминирует на довольно чувствительном участке границы с Ираном. Это и есть ключ к разгадке кровопролития, длившегося десятилетиями.

Принимая во внимание географическое расположение, необходимо обратиться к историческим взаимосвязям.

В частности, «Зангезурский коридор», соединяющий напрямую Азербайджан с Турцией. Это давно прерванное сообщение, которое две тюркские страны стремятся восстановить. Путь протянулся вдоль ирано-азербайджанской пограничной зоны, затем проходит через Сюникскую область Армении. Иранцы, армяне, а также Россия пытаются воспрепятствовать транспортному единению. В чем же причина? Все дело в том, что «Зангезурский коридор» является отрезком более длинного маршрута с севера на юг, так называемого «Среднего коридора», который соединит тюркские республики Центральной Азии с собственно Турцией через Азербайджан. Мы говорим о древнем торговом пути, который был заблокирован два столетия назад.

Недаром Байден провел встречу с президентами в рамках форума под названием «C5+1». Речь идет о Туркменистане, Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане или «С5». В настоящее время весь этот блок граничит с Россией, Китаем, Ираном. Но как только географически добавится Азербайджан и Турция, открывается альтернативный путь. Именно здесь «Средний коридор», обходящий региональные сверхдержавы и соединяющий Центральную Азию с «Зангезурским коридором», позволит создать прямую магистраль между тюркскими странами и их природными ресурсами. Армяне являлись единственным геопрепятствием. Поскольку Карабах больше не является тактической угрозой, тюркская артерия стала на шаг ближе к завершению.

Кроме того, если тюркский блок начнет объединяться и действовать согласованно, появится новая угроза для Ирана, России, Китая, не говоря уже об Армении. В Китае уйгурские турки почувствуют себя более смелыми. В России могут начать отделяться многочисленные тюркские регионы от Татарстана до Бурятии. Иран, прежде всего, почувствует угрозу, поскольку население его собственной азербайджанской провинции захочет объединиться со своими родственниками на севере. Тюркская солидарность – вот к чему стремится президент Турции Эрдоган, а конечная цель – объединение тюрских народов в новую империю во главе с турецким султаном. Поэтому, несмотря на глобальную критику, Эрдоган посетил Баку, чтобы поздравить Алиева с его «победой».

Еще одна причина – это деньги. Теневые акулы бизнеса, чьи интересы лоббирует американский гегемон в лице дементного Джо или «нового президента США», строят грандиозные планы. По американскому замыслу, центральноазиатские республики при помощи так называемой «демократизации» должны изолироваться от России и стран глобального Юга. Отсюда и встреча «С5» с американским кукловодом. Добавьте к этому энтузиазм западных нефтяных компаний по поводу альтернативных трубопроводов, и вы получите ответ. Хотим лишь напомнить, что война – это продолжение политики насильственным методом.

Выводы напрашиваются неутешительные:

Карабах был, но уже не является препятствием для «Зангезурского коридора»;

еще три страны-члена ОДКБ находятся под ударом, и полыхнуть может очень сильно;

западная гидра, во главе с США, все еще доминирует в мире и не оставит попыток дестабилизировать обстановку, разрушить блок ОДКБ и обеспечить свое влияние в регионе.

Николай Крылов