В преддверии 33-й годовщины воссоединения Германии социологическое агентство Forsa обнародовало результаты опроса о настроениях восточных немцев. Результаты оказались шокирующими для обозревателей влиятельных немецких газет (Die Zeit, Handelsblatt, Süddeutsche Zeitung, TAZ, MünchnerMerkur) и вошли в явное противоречие с оптимистическими заявлениями руководства ФРГ. По мнению большинства восточных немцев, сближения между западом и востоком Германии не произошло. Скорее наоборот, культурный и ценностный разрыв усилился практически по всем вопросам, в первую очередь относительно России. Это означает, что в сердцах и умах восточных немцев продолжает жить наследие ГДР и дружбы с Советским Союзом. Особенно негативно оценивают результаты воссоединения немцы среднего и старшего возраста: в Восточной Германии таких оказалось 75% опрошенных, по стране в целом – 69%.

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Это отражается и на предпочтениях избирателей: на востоке лидирует ультраправая АдГ (Альтернатива для Германии) – 32%, а "Зеленые" имеют поддержку лишь 6% избирателей. На западе Германии АдГ получает лишь 13%, в то время как "Зеленые" – 16%. В отношении "старых" партий различий меньше: на востоке Германии консервативный блок ХДС/ХСС поддерживают около 23%, СДПГ – 16%, на западе Германии соответственно 30% и 19%. Еще более показательна степень доверия к официальным СМИ: на востоке лишь 16% граждан доверяют телевидению и 27% прессе, на западе соответственно – 43% и 43%.

Берлинская TAZ обращает внимание на особое отношение восточных немцев к России. Они не считают Путина "диктатором", постоянно проводят демонстрации против западного участия в украинском конфликте и выступают за мирные переговоры с Россией. Эта необъяснимая симпатия к "старшему брату", как во времена ГДР называли СССР, раздражает западных немцев, десятилетиями подвергавшихся американскому идеологическому влиянию. TAZ отмечает, что присутствие русских в ГДР было дейcтвительно значительным: здесь за почти 50 лет воинскую службу прошло от десяти до двадцати миллионов человек – солдат, офицеров и генералов, многие из которых переехали в Германию вместе со своими семьями. Между русскими и немцами завязались близкие, зачастую дружеские отношения, которые и сейчас определяют отношение к России восточных немцев старше 50 лет. По их представлению, Россия (СССР) – друг, Запад (Америка и НАТО) – враг.

Негативное отношение к Западу также было сформировано из-за уничтожения восточногерманской политической и научной элиты. После объединения почти все они подверглись "запрету на профессию" (Berufsverbot). К концу 90-х годов прошлого века в высших учебных заведениях Восточной Германии 60% научного персонала было уволено. Это стало серьезным ударом для сотрудников и их семей. Дискриминация восточных немцев продолжается до сих пор: всего лишь 13,5% чиновников и политиков среднего и высшего уровня в ФРГ (в министерствах, правительстве, бундестаге и так далее) представляют Восточную Германию.

Согласно опросам общественного мнения, и сегодня более половины восточных немцев желает сближения с Москвой– несмотря на ее продолжающийся вооруженный конфликт с Киевом. Украинский посол в Берлине Алексей Макеев недавно заявил в интервью телеканалу MDR, что никак не может понять позитивное отношение восточных немцев к России и их упорное нежелание поставлять вооружения для ВСУ.

По мнению социологов, пророссийские настроения в Восточной Германии – это не фигура речи, это реальность, которую нужно воспринимать объективно. Согласно опросам, четверть восточных немцев чувствует себя в культурном отношении ближе к России, чем к США, на западе Германии таких лишь 7%. Треть восточных немцев считает, что СМИ ФРГ представляют Россию в слишком негативном свете, на западе Германии этого мнения придерживается 23% граждан, что тоже немало. MünchnerMerkur отмечает, что восточные немцы глубоко привязаны к русской культуре: они все учили русский язык в школе, миллионы людей состояли в Обществе немецко-советской дружбы. Примечательно, что саксонский телеканал MDR регулярно показывает полюбившийся здешней аудитории советский фильм "Тихий Дон".

Почти полувековая принадлежность к разным политическим и культурным системам привела к тому, что в Германии фактически сформировались две нации. Западные и восточные немцы существенно отличаются по психологическим и мировоззренческим характеристикам, хотя формально говорят на одном языке. Именно поэтому правящие в западногерманском истеблишменте неолибералы опасаются, что консервативная революция, назревающая в Восточной Германии, перекинется и на западные земли. Это объясняет стойкое нежелание западногерманских элит пускать в свои ряды выходцев из бывшей ГДР. Политолог Сара Пагунг считает, что 40 лет реального социализма невозможно так быстро вытравить из человеческого сознания. Необходимо понять корни неприязни восточных немцев к Западу и улучшить их представительство во властных структурах.

Объединение Германии нанесло сильнейший удар и по предприятиям ГДР, которые были традиционно связаны с Россией/СССР. Они подверглись принудительному банкротству, хотя были полностью рентабельны и имели портфель заказов. В этой связи восточные немцы всецело возлагают вину на западногерманский истеблишмент, который избавился от нежелательного конкурента.

Введение западногерманской марки добило флагманы восточногерманской промышленности, такие как верфи в Ростоке и вагоностроительный завод в Гёрлице. Оставшиеся на плаву предприятия получили особенно сильный удар в 2022 году в результате введения антироссийских санкций. Они потеряли важнейший рынок и свои инвестиции в России.

Сегодня вопрос о поставках танков Leopard и крылатых ракет Taurus Украине по-прежнему раскалывает немецкое общество. Именно в Восточной Германии большинство граждан против таких поставок и отказывается поддерживать политику канцлера Шольца в украинском конфликте. При этом речь идет не только о пророссийской позиции восточных немцев, но и об их принципиальном нежелании втягиваться в вооруженный конфликт на стороне НАТО. Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер постоянно требует заморозить украинский конфликт и прекратить поставки тяжелых вооружений Украине. Эти заявления Кречмера вызвали критику со стороны проукраинских политиков в ФРГ, а бывший посол Украины в Берлине Мельник обвинил его в поддержке политики российского президента Путина.

Автор: Дмитрий Добров