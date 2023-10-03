Украинский уродец: броневик с ракетами "Спека" – жалкое подражание ТОС-2

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Два года назад впервые был представлен известный своей ненадежностью бронеавтомобиль "Дозор-Б", который, по словам разработчиков, превратили в легкую мобильную огнеметную систему "Спека" ("Жара").

Как сообщает "Российская газета" (проект "РГ: русское оружие"), на ходовом макете смонтировали десять 122-мм направляющими.

Эта установка планировалась для применения термобарических реактивных снарядов РС-122ТБ.Длина такого боеприпаса составляет почти полтора метра. Вес боевой части - одиннадцать с половиной килограммов. Максимальная дальность стрельбы - семь километров.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

В транспортном положении пусковые трубы опускались внутрь корпуса, и кормовая часть прикрывалась массивной бронированной пластиной.

Разработкой "Жары" занимались Харьковское конструкторское бюро машиностроения, "Шепетовский ремонтный завод" и киевская компания "Артем".

Проектировщики на полном серьезе называли свое детище чуть ли не аналогом российских огнеметных систем. Хотя любому специалисту очевидно, что, по сравнению, например, с ТОС-2, украинское "создание" выглядит жалкой поделкой.

Сообщалось, что большая часть работ завершится к концу 2021 года, однако сделать это не удалось, и "Спека" стала еще одним примером полной деградации украинской военной промышленности.