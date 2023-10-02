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Интерфакс-АВН

НАТО не планирует дополнительное размещение ядерного оружия в Европе - представитель альянса

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Ядерные бомбы B61
Ядерные бомбы B61.
Источник изображения: © Фото : U.S. D.O.D. (SSGT Phil Schmitten)

Хельсинки. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Североатлантический альянс не собирается размещать в Европе ядерное оружие сверх того количества, которое там уже имеется, завила в интервью финской газете Ilta-Sanomat глава директората по ядерной политике НАТО Джессика Кокс.

"В ближайшее время изменений не предвидится, - сказала она. - НАТО в настоящее время не планирует никаких изменений в отношении своих баз ядерного оружия в Европе".

При этом Кокс подчеркнула, что ядерное сдерживание НАТО основано на ядерном оружии США, Великобритании и Франции.

"Ядерное оружие, которое Соединенные Штаты разместили в Европе, находится в хорошем месте там, где оно находится сейчас. Нет никаких оснований менять их местоположение", - отметила она.

"Если страна-член хочет участвовать в ядерной миссии, это должно быть официально обсуждено в НАТО в рамках Группы ядерного планирования, например, укрепит ли участие страны-члена наше соглашение о ядерном оружии или же оно сопряжено с другими рисками", - сказала Кокс.

В докладе бывшего помощника генсека НАТО, ныне ведущего научного сотрудника аналитического Европейского совета по международным отношениям Камиля Гранда, опубликованном в сентябре, отмечается, что в Североатлантическом альянсе имеются разногласия по поводу перспектив состава тактических ядерных средств, размещенных на территории стран-членов блока в Европе.

"Внутри альянса нет консенсуса относительно фундаментального изменения структуры его ядерных сил", - подчеркивает Гранд в своем докладе.

Между тем он указал, что украинский кризис "послужил катализатором для некоторых государств-членов, выступивших за изменения в соглашении Североатлантического союза о совместном использовании ядерного оружия, и открыл дискуссию, достаточна ли его нынешняя и планируемая позиция для надежного сдерживания России".

Некоторые из наиболее громких предложений изменить нынешнее соглашение о совместном использовании ядерного оружия исходили с восточного фланга Североатлантического союза, в частности, из Польши, заявившей о своей готовности активно участвовать в ядерной миссии. Другие члены НАТО, такие как Румыния, также могут проявить интерес, подчеркнул эксперт.

В его докладе указывается, что ключевым элементом ядерной структуры НАТО в Европе остается размещенное там ограниченное количество американских тактических ядерных авиабомб B61. Около 100 бомб B61 развернуто на авиабазах в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.

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