Корабли постоят – и ложатся на курс, который можно предсказать

Новый председатель объединенного комитета начальников штабов генерал Чарльз Браун (справа) заслушивает доклад своих подчиненных по оперативной обстановке на Тихом океане. Фото с сайта www.dvidshub.net.

Исследования и прогнозы развития военно-морских сил

Анализ научной литературы о перспективах развития военно-морских сил зарубежных стран показывает, что в настоящее время создание современных сил и средств для ведения вооруженной борьбы на море, боевая учеба и поддержание ВМС в постоянной боевой готовности оказались под силу только высокоразвитым в промышленном отношении государствам, обладающим мощным военно-экономическим потенциалом и высоким уровнем развития науки и техники.

ЖИВУТ ДОЛГО, УСТРОЕНЫ СЛОЖНО, ПЕРИОДИЧЕСКИ ОБНОВЛЯЮТСЯ

При прогнозировании развития военно-морских сил зарубежных стран считается необходимым учитывать некоторые специфические особенности развития ВМС, которые отличают их от других видов вооруженных сил.

Первой особенностью развития ВМС являются многообразие и сложность морского вооружения и военной техники (ВВТ), включающего кроме традиционных флотских вооружений (кораблей, торпедного, минного, трального оружия, глубинных бомб и др.) элементы военной техники, характерные и для других видов вооруженных сил. Изменения морского ВВТ должны учитываться при прогнозировании развития ВМС.

Второй особенностью развития ВМС являются длительные сроки жизни корабельного состава – около 30–35 лет. Эта особенность позволяет прогнозировать развитие ВМС на долгосрочный период за счет комплексной оценки факторов, влияющих на их развитие, задач, вытекающих из оценки развития международной обстановки, научно-технических и экономических возможностей государства. Длительные сроки жизненных циклов корабельного состава и систем корабельного оружия позволяют прогнозировать с большой достоверностью сроки их функционирования.

Третьей особенностью развития военно-морских сил является необходимость неоднократной модернизации корабельного состава за время эксплуатации. Военный корабль, будучи результатом достижений многих отраслей науки и техники, как и любая другая система ВВТ, подвержен отставанию от научно-технического прогресса в военном деле. А следовательно, морально устаревает – в отдельных случаях уже при спуске на воду. Вместе с тем, в отличие от боевой техники других видов вооруженных сил, надводные и подводные корабли способны выдерживать за период своей жизни одну или две существенных реконструкций, проводимых на базе основных устройств (корпус, главная энергетическая установка и т.п.).

ИНФРАСТРУКТУРА И СРЕДА

Четвертой особенностью развития флота является специфика системы базирования и тылового обеспечения, которая включает надводные, подводные, наземные и подземные комплексы, обеспечивающие подготовку и восстановление боевых возможностей подводных лодок, надводных кораблей, морской авиации и береговых частей. Система базирования может быть рассредоточена на территории различных континентов и Мирового океана.

Пятой особенностью развития ВМС являются сложность, огромная протяженность и чрезвычайная неустойчивость среды, в которой военно-морским силам приходится выполнять свои боевые и повседневные задачи. Эффективное применение корабельного состава возможно в случае его проектирования не только в соответствии с требованиями технических наук, связанных с кораблестроением и соответствующими видами оружия и боевой техники, но и наук, связанных с изучением Мирового океана.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ

Перечисленные особенности усложняют процесс прогнозирования развития ВМС зарубежных стран. Так что особую роль приобретают научные методы прогнозирования развития флота.

Прогнозирование в военном деле – это определение перспективных вероятностных данных о возможных направлениях и тенденциях развития вооруженных сил, военной техники и военного искусства (как в своей стране или коалиции стран, так и у вероятного или реального противника), а также вероятностных данных о ходе и исходе вооруженной борьбы и войны в целом. Это определение полностью относится и к военно-морскому флоту как составной части вооруженных сил.

Анализ зарубежной и отечественной литературы, освещающей создание, опыт использования и обоснование перспектив развития ВМС зарубежных стран, позволил выявить ряд методов прогнозирования, с помощью которых определяются долгосрочные тенденции развития и использования военно-морских сил, их родов сил и ВВТ.

Эти методы основываются на выявлении и изучении тенденций в развитии военно-морских объектов (процессов, явлений) и на известной «инерции» этих тенденций, позволяющей экстраполировать эти тенденции, процессы и явления и предсказать состояние прогнозируемых объектов в будущем. Рассмотрим основные методы, объединенные по отдельным признакам в несколько групп.

МЕТОДЫ ПРОГНОСТИКИ

Исследование показало, что, осуществляя прогнозирование, нельзя механически проецировать прошлые и современные тенденции на будущее. Более надежным инструментом для оценки состояния объектов в будущем являются методы прогностики. С помощью этих методов производятся целенаправленная подготовка исходных данных, фиксирование информации в определенном порядке, преобразование и анализ в интересах разработки достоверных прогнозов.

Все методы прогностики принято делить на следующие три группы: эвристические, аналитические и статистические.

1. Основой эвристических методов является экспертный опрос. Это сложная и тонкая научная работа. Получение квалифицированных экспертных оценок по каждой проблеме будущего существенно зависит от способностей не только экспертов, но и организаторов опроса.

Эвристические методы применяются тогда, когда объект прогноза полностью либо частично не поддается формализации в силу ряда причин. Нередко к этим методам обращаются также в случаях дефицита времени. Они широко применяются при оценке перспективных систем вооружения флота.

2. Аналитические методы применяются случаях, когда известны общие закономерности развития процесса (явления), его общая структура, важнейшие аналитически выраженные связи – иначе говоря, когда исследуемый процесс поддается формализации. Связи могут быть выражены алгебраическими, дифференциальными и интегральными уравнениями и их системами, неравенствами, номограммами, построениями типа матриц, сетевых графиков, морфологических структур, а также компоновочных и других графических схем и др.

Эти методы широко применяются при моделировании процессов боевых действий на море и при математическом обосновании морских программ вооружения.

3. Наконец, статистические методы прогнозирования применяются в тех случаях, когда об объекте прогноза и его развитии имеются достаточные статистические сведения, выявленные на основе ретроспективного анализа. В этих случаях тенденции развития параметров объекта можно экстраполировать в будущее на определенный промежуток времени.

По своей природе и благодаря развитому математическому аппарату результаты статистического моделирования являются весьма убедительными. Однако их целесообразно использовать главным образом для исследований эволюционных процессов.

Статистический анализ продолжительности этапов жизненных циклов кораблей и систем корабельного оружия дает основание утверждать, что если за прогнозируемый период военно-политическая ситуация не претерпит радикальных изменений, то основные закономерности, определяющие развитие военно-морских сил вероятного противника, существенно не изменятся. Это значит, что на весь период можно экстраполировать такие временные показатели, как сроки нахождения кораблей в строю и корабельного оружия в эксплуатации, сроки постройки головного корабля нового типа и максимальные сроки постройки серии кораблей по одному проекту, сроки разработки новых образцов корабельного оружия и сроки внедрения новых технических решений. Используя выявленные временные показатели, можно прогнозировать сроки замены одного вида боевых средств другим, выполняющим аналогичные боевые задачи.

РАЗВИТИЕ ВОЕННО-МОРСКОГО ИСКУССТВА

Одновременно с прогнозированием развития вооружений определяются перспективы развития военно-морского искусства. Основной целью прогнозирования является выявление основных тенденций в изменении составных частей военно-морского искусства – теории стратегического использования морских сил, оперативного искусства и тактики флота с учетом прогнозируемой обстановки в вооруженной борьбе на море, оценки роли и места морских вооружений в решении задач, возлагаемых на вооруженные силы в целом.

Для прогнозирования развития военно-морского искусства используются все перечисленные методы прогнозирования. Однако применение этих методов имеет свои специфические особенности.

Так, например, для определения перспектив развития какой-либо частной проблемы или задачи в зарубежных странах успешно применяется цитатно-индексный метод. Он основан на анализе динамики цитирования отдельных авторов, на выявлении компетентных суждений специалистов флота, частоте повторяемости взглядов по тому или иному вопросу.

Этот метод требует целенаправленного сбора необходимой информации в течение длительного времени, скрупулезного изучения и анализа накапливаемых сведений, чтобы наиболее достоверно определить прогнозируемые тенденции, отбросив дезинформационные аспекты из цитируемых источников.

Важным методом прогнозирования военно-морского искусства являются военные игры. С помощью игр на основе разработанной модели (сценария) наиболее вероятных боевых действий на море и оперативно-стратегических, оперативных и оперативно-тактических ситуаций, задаваемых для розыгрыша, исследуются по различным вариантам проблемные вопросы развития военно-морского искусства на прогнозируемый период, определяются наиболее эффективные формы и способы использования сил и средств в вооруженной борьбе на море. Военные игры проводятся на картах и на местности и в зависимости от характера поставленных задач могут преследовать учебные или научно-исследовательские цели.

Анализ подходов к оценке перспектив развития военно-морских сил позволяет сделать вывод, что усложнение роли и повышение места военно-морских сил в планах подготовки к внезапному развязыванию войны настоятельно требует их комплексного изучения. Хотелось бы отметить, что большинство из доступных на момент написания статьи разработок в данной сфере были созданы в 1980-е и 1990-е годы. Поэтому, несомненно, необходимы дополнения и уточнения научно-методического аппарата. Кроме того, изученные методики по теме исследования требуют значительного объема исходных данных, которые не могут быть получены из открытых источников в условиях ограниченной и постоянно меняющейся информационной базы.

Василий Иванов

Василий Иванович Иванов – журналист.