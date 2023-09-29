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Известия.ru

«На моем бронежилете сейчас — семь магазинов, аптечка, две гранаты»

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Бойцы российских штурмовых групп поделились с «Известиями» особенностями своей подготовки и тактики

На донецком участке линии боевого соприкосновения — зыбкое равновесие. Российские войска продолжают отражать попытки украинского наступления, не дают себя подвинуть ни на одном из направлений, а при возможности контратакуют сами. Особенно активно наши подразделения действуют в районе Марьинки. Большая часть поселка уже освобождена, враг удерживает лишь частный сектор. Но бойцы ВС РФ готовятся выбить его и оттуда. Корреспонденты «Известий» побывали на позициях отряда «Штурм» 33-го мотострелкового полка 20-й мотострелковой дивизии и узнали, как готовятся штурмовые группы и почему ударные FPV-дроны стали важнейшим инструментом при их атаках на позиции противника.

Искусство штурма

— Один боец всегда идет с противодроновым ружьем, и при обнаружении «птички» начинает ее подавлять. Либо тормозит ее, а остальные стрелковым оружием добивают, — рассказывает нам один из штурмовиков.

У него на автомате установлен коллиматорный прицел — не только для стрельбы в ближнем бою навскидку, но и для огня по беспилотникам.

Мы находимся на полигоне, где бойцы отряда «Штурм» проводят учебные занятия. Их подготовка не останавливается ни на минуту — все действия отрабатываются досконально, до автоматизма. Ведь сам штурм украинских позиций занимает не больше десяти минут, и действовать в этот отрезок надо с безукоризненной точностью.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Источник изображения: iz.ru

Все бойцы — в легких бронежилетах, которые специалисты называют Plate Carrier. Но в России такие средства индивидуальной защиты называют русифицированным термином «плитоноска» или просто «плитник». Такие жилеты имеют пониженную площадь противоосколочной защиты — закрывают бронеплитами только жизненно важные органы: легкие и сердце. Но зато они не стесняют движения. Часть военнослужащих добавляют к свои «плитникам» легкую защиту живота и паха.

По словам наших собеседников, боекомплект и всё необходимое размещается в подсумках на самом бронежилете. Так достигается максимальная подвижность, открытые плечи не мешают в работе с оружием. Бойцы штурмовых групп готовятся к ближнему бою в укреплениях противника, где любые несколько секунд могут стать решающими.

— Сильно не перегружаемся. На моем жилете сейчас семь магазинов, аптечка, две гранаты. Это минимальный набор. Плюс еще разгрузочный пояс и рюкзак. В нем вода, еда и дополнительный боекомплект — после удачного штурма необходимо закрепиться и удерживать позиции, пока резерв не подойдет, — рассказывает один из штурмовиков, демонстрируя свое снаряжение.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Источник изображения: iz.ru


Критический обвес

В зависимости от задач, у части бойцов на автоматах установлены глушители, прицелы и дополнительное оборудование. Часть же, наоборот, не обвешивает оружие, сохраняя его максимально легким и коротким — для преодоления поворотов в стесненных пространствах домов и траншей.


Для успешного штурма, по словам опытных солдат, нужна хорошая подготовка и планирование. Врага необходимо подавить огнем, заранее выявить и уничтожить наиболее важные огневые точки и измотать в процессе подготовки.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Источник изображения: iz.ru

Многие цели недоступны или хорошо защищены от классических средств поражения. Поэтому кроме разведывательных БПЛА в штурмовом отряде осваивают и работу с FPV-дронами. Кроме прочего, такой расчет может оказать быструю поддержку штурмовым группам, для чего находится к ним в непосредственной близости.

— Всегда наготове. Когда нужна помощь, мы сразу поднимаем ударную птицу и готовы поразить цель, — рассказывает оператор дрона-камикадзе.

Расчет БПЛА из двух человек показывает нам подготовку к вылету. Оператор надевает очки — такие БПЛА, наследники спортивных моделей, работают по технологии «взгляд от первого лица» и управляются вручную, без поддержки внутренних систем.

— Полностью отключены все стабилизаторы, любое действие, которое я делаю, он повторяет. Малейшее движение отзывается. Повороты, наклон — всё управляется оператором, — рассказывает «пилот» ударного дрона с позывным Мир.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Источник изображения: iz.ru

Надев очки, он полностью лишается обзора и видит всё только «от лица» дрона. Поэтому как только сам БПЛА готов к старту, второй номер занимает позицию рядом.

— Наблюдаю, что происходит в обстановке. У оператора могут быть какие-то проблемы, которые он мне озвучивает: что-то подправить, например. Потому что в полёте он ничего не может сделать со своим окружением, — рассказывает боец с позывным Кот.

По-боевому в группе работают три человека: первый и второй пилоты и инженер. Последний обеспечивает подключение боеприпаса и инженерную разведку для места взлета.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Источник изображения: iz.ru

Сегодня, когда провал украинского летнего контрнаступления стали признавать уже даже в англоязычной прессе, в качестве одной из причин называют массовое насыщение войск БПЛА всех типов и их широкое применение. В войсках постоянно осваивают новые методы ведения боевых действий и новую технику, а опыт отдельных участков быстро распространяется по всей армии. Это стало неожиданностью не только для западных военных экспертов, но и для противника.


Дмитрий Астрахань

Алексей Рамм

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Военные учения
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