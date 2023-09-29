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Вестник Мордовии

Германские "гробы" – подбитые БМП Marder 1А3 буквально плавятся на Украине

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Источник изображения: Фото: ТГ-канал "Уничтоженная техника ВСУ"

В ходе выдохшегося украинского "контрнаступа" ВСУ продолжают нести потери в различной бронетехнике. Так, увеличилось число сгоревших Marder 1А3, поставленных из Германии. Фотографии одной из них обнародованы в социальных сетях.

Как отмечает проект "Русское оружие", несмотря на усиленную в ходе модернизации бронезащиту и современное противопожарное оборудование данное гусеничное средство транспортировки личного состава получило значительные повреждения: например, полностью расплавились алюминиевые детали.

В результате, даже если боевикам-неонацистам удастся эвакуировать Marder в тыл, на Украине восстановить ее не получится.

Источник изображения: Фото: ТГ-канал "Уничтоженная техника ВСУ"

Известно, что подбитые основные боевые танки Leopard 2А4/А6 пытаются реанимировать на находящемся в Польше предприятии, но такие бронемашины придется вывозить уже непосредственно в Германию.

Учитывая, что военная промышленность последней не справляется даже с ремонтом техники, находившейся на хранении, такие поврежденные БМП еще очень долго не смогут вернуться на линию боевого соприкосновения, если, конечно, их окончательно не спишут на металлолом.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Польша
Украина
Продукция
Leopard-2
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