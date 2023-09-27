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РИА Новости

Эксперт: одна из основных целей США в Армении – поддержать Пашиняна

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Источник изображения: © AP Photo / PAN Photo/Tigran Mehrabyan

Эксперт Тасиц: США не готовы предоставить Армении гарантии безопасности

Соединенные Штаты не готовы предоставить Армении гарантии безопасности, но при этом они заинтересованы в укреплении позиций Никола Пашиняна, такое мнение высказал в эфире радио Sputnik эксперт по Южному Кавказу Константин Тасиц.

Вице-премьер Армении Тигран Хачатрян принял прибывших с визитом в Ереван руководителя Агентства США по международному развитию (USAID) Саманту Пауэр и помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Юри Ким, сообщается на сайте правительства закавказской республики.

Отмечается, что Саманта Пауэр выразила готовность США оказывать поддержку вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха.

В понедельник кабмин Армении сообщил, что глава USAID передала премьеру Николу Пашиняну письмо президента США Джо Байдена.

"Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Армению в ее усилиях по укреплению демократии в стране и установлению стабильности в вашем регионе... Мы также продолжим укреплять наше сотрудничество в области энергетической диверсификации, стабильности и безопасности, о чем свидетельствуют наши недавние военные учения", – сказано в письме.

В эфире радио Sputnik эксперт по Южному Кавказу Константин Тасиц отметил, что у дипломатической активности Вашингтона в Армении две цели – укрепление позиций США в регионе, а также поддержка Пашиняна, которого манифестанты в Ереване призывают уйти в отставку.

"Судя по содержанию письма Байдена, которое было опубликовано, и судя по тому, что они (США) официально заявляли, одна из основных целей визита – поддержка Пашиняна, потому что часть общества Армении винит именно его в том, что произошло в Нагорном Карабахе. Другая цель – представить Соединенные Штаты неким гарантом, страной, которая оказывает поддержку Армении", – сказал эксперт.

На деле США добиваются выхода Армении из ОДКБ и ликвидации российской военной базы, продолжил Тасиц.

"Их позиция заключается скорее в том, чтобы Армения добилась согласия по мирному договору с Азербайджаном, то есть урегулировала все имеющиеся противоречия. Таким образом, она не будет нуждаться в дополнительных внешних гарантиях безопасности. Имеется в виду, надо полагать, участие в ОДКБ и наличие российской военной базы", – пояснил он.

При этом гарантии безопасности Армении Вашингтон предоставлять не собирается, считает эксперт.

"США рассматривают регион Южного Кавказа как второстепенный... И, по крайней мере до нынешнего момента, никаких реальных гарантий безопасности для закавказских республик они не готовы были предоставить", – заключил Константин Тасиц.
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Азербайджан
Армения
США
Компании
ОДКБ
Проекты
Военные учения
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