Эксперт: одна из основных целей США в Армении – поддержать Пашиняна

Эксперт Тасиц: США не готовы предоставить Армении гарантии безопасности
Соединенные Штаты не готовы предоставить Армении гарантии безопасности, но при этом они заинтересованы в укреплении позиций Никола Пашиняна, такое мнение высказал в эфире радио Sputnik эксперт по Южному Кавказу Константин Тасиц.
Вице-премьер Армении Тигран Хачатрян принял прибывших с визитом в Ереван руководителя Агентства США по международному развитию (USAID) Саманту Пауэр и помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Юри Ким, сообщается на сайте правительства закавказской республики.
Отмечается, что Саманта Пауэр выразила готовность США оказывать поддержку вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха.
В понедельник кабмин Армении сообщил, что глава USAID передала премьеру Николу Пашиняну письмо президента США Джо Байдена.
"Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Армению в ее усилиях по укреплению демократии в стране и установлению стабильности в вашем регионе... Мы также продолжим укреплять наше сотрудничество в области энергетической диверсификации, стабильности и безопасности, о чем свидетельствуют наши недавние военные учения", – сказано в письме.
В эфире радио Sputnik эксперт по Южному Кавказу Константин Тасиц отметил, что у дипломатической активности Вашингтона в Армении две цели – укрепление позиций США в регионе, а также поддержка Пашиняна, которого манифестанты в Ереване призывают уйти в отставку.
На деле США добиваются выхода Армении из ОДКБ и ликвидации российской военной базы, продолжил Тасиц.
При этом гарантии безопасности Армении Вашингтон предоставлять не собирается, считает эксперт.