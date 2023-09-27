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Интерфакс-АВН

Международная миссия для Карабаха возможна только с согласия Баку - Песков

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Дым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе
Дым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе.
Источник изображения: © РИА Новости / Айк Арутюнян

Москва. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - В Кремле заявили, что пока не видят конкретики по идее США создать международную миссию для Нагорного Карабаха, при этом напомнили, что для реализации подобных инициатив необходимо согласие в том числе и Азербайджана.

"Нет, здесь пока какой-то конкретики мы не усматриваем. Потом, любая миссия может существовать только с согласия азербайджанской стороны, нужно себе отдавать отчет в первую очередь именно в этом", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос, осуществляются ли российской стороной какие-то контакты, связанные с инициативой США по созданию международной миссии, которая следила бы за выполнением Баку своих обязательств по обеспечению прав и безопасности жителей Нагорного Карабаха.

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Страны
Азербайджан
Россия
США
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