«Настало время открыть военную базу Индии в Армении» - председатель общества индо-армянской дружбы

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На страницах армянской прессы появился материал, в котором говорится о предложении по созданию иностранной военной базы на территории страны. С такой инициативой выступил Рананджай Ананд, являющийся председателем общества «Индо-армянская дружба» (НПО «ИАД»).

По словам Р.Ананда, написанным в соцсети, «наступило время размещения в Армении индийской военной базы».

Индийский представитель:

Это могла бы быть база ВВС Индии на одном из армянских аэродромов.

По его словам, президент Турции планирует посетить Нахичеванскую автономию (Азербайджан) и принудить Ереван к открытию Зангезурского коридора.

Таким образом, Ананд однозначно даёт понять, что власти Армении действительно перекрывают Зангезурский (Сюникский) коридор для транспортировки грузов из одной части Азербайджана в другую.

Ананд:

Это не очень хорошие новости для Индии. Ведь тогда возникнет пантюркистская угроза для индийского Кашмира. И её будет представлять тройка Азербайджан-Турция-Пакистан.

Именно в связи с этим и «пришла пора», как считает индийский общественник, работающий с Арменией, открыть в этой стране базу ВВС Индии.

При этом не совсем понятна цель такого открытия. Индийская авиация будет наносить удары по турецкому и азербайджанскому транспорту в Зангезурском коридоре? Или будет помогать как-либо иначе Еревану блокировать эту транспортную артерию фактически в нарушение тех обязательств, которое правительство Армении само на себя ранее взяло в рамках договорённостей.