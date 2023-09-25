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ТАСС

Лавров: Запад хочет решения по Украине на поле боя, значит - на поле боя

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Кадры уничтоженных танков ВСУ. Архивное фото
Кадры уничтоженных танков ВСУ. Архивное фото.
Источник изображения: © МО РФ

По словам главы МИД РФ, Москва делает выводы, что никто не хочет показать понимание происходящего на Украине

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Россия делает выводы, что никто не хочет показать понимание происходящего на Украине, а если Запад говорит, что конфликт должен решаться на поле боя, значит - на поле боя, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"[На Западе говорят, что] вообще Россию надо победить на поле боя. Вот что мы слышим в качестве фактов и делаем выводы, что никто не хочет всерьез показать понимание происходящего, в том числе те, кто понимают, не очень хотят это делать публично, - сказал глава МИД на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. - И в этих условиях - раз на поле боя, так на поле боя, давайте". 

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Россия
Украина
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ООН
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Лавров Сергей
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