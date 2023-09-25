"Украинским ворам — нет": в США нежелание помогать Киеву становится трендом

Группа конгрессменов выступила с решительным отказом в предоставлении помощи Украине, сообщает Breitbart. Под этой инициативой подписались без малого три десятка членов Сената и Палаты представителей США. Эти настроения активно поддерживают и читатели новостного портала. В адрес "толстосума Зероленского" летят крепкие слова критики.

Почти тридцать сенаторов и членов Палаты представителей от республиканцев в четверг выступили против увеличения финансирования Украины. Это произошло как раз в тот момент, когда президент Украины Зеленский прибыл в Вашингтон, чтобы призвать Конгресс выделить дополнительную помощь в размере 24 миллиардов долларов, которая довела бы общий объем поддержки Украины со стороны США как минимум до 135 миллиардов долларов с начала военной спецоперации России на Украине.

Во главе с сенатором Джеймсом Вэнсом (James Vance, республиканец от штата Огайо) и членом палаты представителей Чипом Роем (Chip Roy, республиканец от штата Техас) шесть сенаторов и 23 члена Палаты представителей написали в письме, направленном директору административно-бюджетного Управления Белого дома Шаланде Янг (Shalanda Young):

"Американский народ имеет право знать, на что уходят его деньги. Как проходит украинское контрнаступление? Ближе ли украинцы к победе, чем полгода назад? Какова наша стратегия и каков план нашего президента по разрешению украинского кризиса? Как администрация определяет победу на Украине? Какую помощь предоставили США Украине по разделу 10 бюджета? Удовлетворение запроса администрации о дополнительный помощи Украине без ответа на эти вопросы явилось бы вопиющим нарушением Конгрессом своих обязательств перед американским народом. По этим причинам — и, разумеется, до тех пор, пока мы не получим ответы на вышеперечисленные и другие вопросы, которые могут появиться в будущем, — мы категорически против дополнительных расходов на украинский конфликт, включенных в запрос администрации".

В своем посте в соцсетях сенатор Вэнс заявил, что после брифинга администрации Байдена по Украине, состоявшегося в среду 20 сентября, "стало ясно, что Америку просят финансировать бессрочный военный конфликт с задействованием неограниченных ресурсов".

"Все! Хватит!" — написал Вэнс. "На этот и будущие подобные запросы администрации мы с коллегами отвечаем: НЕТ".

Сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли (Mike Lee), один из подписантов документа, сообщил, что, когда сенаторы во время брифинга спросили, сколько конфликт на Украине будет стоить США в ближайшие 14 месяцев, министр обороны Ллойд Остин (Lloyd Austin) "представил ошеломляющую оценку в 100 миллиардов долларов". И это не считая уже потраченных 113 миллиардов.

В письме законодателей отмечалось, что упомянутые 113 миллиардов долларов ни в коей мере "не отражают полной картины".

"Подавляющее большинство членов Конгресса по-прежнему не знают, сколько Соединенные Штаты потратили в общей сложности на сегодняшний день на этот конфликт. Эта информация необходима Конгрессу для рационального и экономного осуществления своих полномочий по ассигнованиям бюджета. Трудно найти достойное объяснение отсутствию ясности по данному вопросу", — написали американские законодатели, добавив:

"В запросе администрации упоминается обещание президента Байдена о том, что "мы будем поддерживать Украину, защищающую свой суверенитет, столько, сколько потребуется". Эндрю Дезидерио (Andrew Desiderio) из информационного агентства PunchBowl News получил разъяснения по этому поводу от высокопоставленного чиновника администрации, который сообщил, что Белый дом "не устыдится еще одного подобного обращения к Конгрессу после первого квартала следующего года…" Такие заявления подразумевают бессрочные обязательства по поддержанию конфликта на Украине, которые носят неопределенный характер, основаны на неясной стратегии и направлены на достижение целей, которые еще только предстоит сформулировать перед общественностью и Конгрессом.

Поэтому, пока мы не получим ответы на вышеперечисленные и другие вопросы, которые могут появиться в будущем, мы выступаем против дополнительных расходов на украинский конфликт".

Письмо подписали сенаторы-республиканцы Рэнд Пол (Rand Paul, Кентукки), Майк Ли (Mike Lee, Юта), Майк Браун (Mike Braun, Индиана), Роджер Маршалл (Roger Marshall, Канзас), Томми Тубервилл (Tommy Tuberville, Алабама), Роджер Уильямс (Roger Williams, Техас) и члены Палаты представителей Пол Госар (Paul Gosar, Аризона), Клэй Хиггинс (Clay Higgins, Лос-Анджелес), Дэн Бишоп (Dan Bishop, Техас), Харриет Хэйгман (Harriet Hageman, Вайоминг), Билл Поузи (Bill Posey, Флорида), Боб Гуд (Bob Good, Вирджиния), Уоррен Дэвидсон (Warren Davidson, Огайо), Эли Крейн (Eli Craine, Аризона), Анна Паулина Луна (Anna Paulina Luna, Флорида), Джефф Дункан (Jeff Duncan, Южная Каролина), В. Грегори Стьюб (W. Gregory Steube, Флорида), Бет Ван Дейн (Beth Van Duyne, Техас), Джош Бречин (Josh Brecheen, Оклахома), Лэнс Гуден (Lance Gooden, Техас), Энди Оглс (Andy Ogles, Теннесси), Мэри Э. Миллер (Mary E. Miller, Иллинойс), Энди Биггс (Andy Biggs, Аризона), Байрон Дональдс (Byron Donalds, Флорида), Рассел Фрай (Russell Fry, Южная Каролина), Майкл Клауд (Michael Cloud, Техас) и Трой Нелс (Troy Nehls, Техас).

По данным Washington Post, есть и другие республиканцы — члены Сената и Палаты представителей, которые выразили несогласие с увеличением помощи Украины, в том числе Мэтт Гетс (Matt Gaetz, Флорида), Тим Берчетт (Tim Burchett, Теннесси), Майк Гарсия (Mike Garcia, Калифорния) и Кэт Каммак (Kat Cammack, Флорида).

Хотя большинство республиканцев в Палате представителей и Сенате выразили поддержку увеличению помощи Украине, сейчас в Конгрессе имеется достаточно несогласных, чтобы разрушить эти планы. С этим придется считаться и спикеру Палаты представителей Кевину Маккарти (Kevin McCarthy, республиканец от Калифорнии) и лидеру сенатского меньшинства Митчу Макконнеллу (Mitch McConnell, республиканец от Кентукки). Некоторые из подписантов этого обращения уже заявили, что своей позиции не изменят.

Роджер Маршалл (республиканец от Канзаса) заявил в четверг, что даже не пойдет на запланированную встречу с Зеленским: "Я не поддержу расходование ни единого цента, отправляемого на Украину. В то время, когда наша страна сталкивается с историческим долговым кризисом, распахнутой южной границей с потоками фентанила, китайскими националистами призывного возраста, известными террористами и наркокартелями, наводнившими нашу страну, я даже не могу понять, как наш главный законодательный орган может оправдать отправку Зеленскому еще одного открытого чека на предъявителя.

США истекают деньгами, словно кровью. Мы не должны тратиться на эту войну, в то время как Евросоюз и лидеры других стран мира стоят в стороне. С начала войны американские налогоплательщики были вынуждены вслепую отдать Украине более 113 миллиардов долларов. И мы понятия не имеем, куда ушли эти деньги. У Зеленского нет ни стратегии, ни плана разрешения конфликта. И он не подотчетен никому. Я вижу главный приоритет в обеспечении безопасности нашей американской родины, а не в нашем участии в очередном фарсе.

По этим и многим другим причинам я не буду присутствовать на сегодняшней встрече с Зеленским".

Однако демократы и члены администрации Байдена выражают оптимизм по поводу того, что Конгресс в конечном итоге одобрит еще 24 миллиарда долларов помощи Украине, а министр обороны Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли (Mark Milley) ранее на этой неделе снова пообещали поддерживать Украину "столько, сколько потребуется".

Милли заявил на брифинге для прессы, что США и их союзники могут выдержать эту войну, потому что они "богаты".

"Можем ли мы продолжать делать это? Короткий ответ: да, можем. Соединенные Штаты и их союзники богаты, сильны, обладают значительными ресурсами, в том числе и военными, которые способны обеспечить продолжение этой войны, как говорит Байден, столько, сколько потребуется", — сказал Милли.

А Макконнелл, сторонник увеличения помощи Украине, разместил на портале X фотографию прибытия Зеленского в Сенат, добавив, что он "горд" приветствовать его в Капитолии.

"Я был горд приветствовать президента Зеленского сегодня утром в Капитолии и получить из первых рук информацию о контрнаступлении Украины. Американская поддержка Украины — это не благотворительность. Она отвечает нашим собственным прямым интересам. И не в последнюю очередь потому, что ослабление России помогает сдерживать Китай", — написал он.

Комментарии читателей Breitbart

V4V

Зеленский! Эта твоя зеленая униформа "а ля Че Гевара" уже давно вышла из моды. Засунь протянутую руку обратно в карман и иди домой, клоун. Я хочу, чтобы мои налоговые доллары были потрачены здесь на восстановление Америки и погашение долга. Все! Хватит!

deToqueville

"Джо Деменция" и остальное его демократическое БОЛОТО получают слишком большой откат от "Толстосума Зероленского" и украинских воров. Эта война никогда не была санкционирована Конгрессом, как и ДОЛЖНО БЫТЬ по Конституции!

John (ULTRA-MAGAnum)

Украина — это игровая площадка нашего "Глубинного государства"!

Украина — это штаб-квартира по отмыванию денег.

Украина — это родной дом для неонацистов.

Украина — это рассадник педофилов.

Украина — это офис Сороса.

Украина — это НЕЛЕГАЛЬНЫЕ биолаборатории, финансируемые Америкой!!

Super Kraut

Было грубым искажением действительности изображать события на Украине как чисто местное народное восстание. Телефонный разговор Нуланд-Пайатта и другие действия подтверждают, что Соединенные Штаты были не просто пассивным наблюдателем украинских событий. Официальные лица США откровенно вмешивались в дела Украины. Такое поведение США было совершенно незаконным. Соединенные Штаты не имели права пытаться организовать политические выступления в другой стране, особенно на границе с другой великой державой. Неудивительно, что Россия резко отреагировала на неконституционное свержение избранного пророссийского правительства — свержение, которое произошло не только с благословения Вашингтона, но, очевидно, с его помощью.

John

Мало прекратить закачку наших кровно заработанных денег на Украину, чтобы этот парень Зеленский и его компания разбогатели. Нам также необходимо посадить в тюрьму ВСЕХ тех игроков из нашего правительства, кто им способствует.

Darth America

Сначала, как во Вьетнаме, это будут американские "советники". Потом небольшие подразделения отрядов спецназа. А уж потом начнется вся эта катавасия с вторжением. Запомните: если Байден (или другой демократ) будет избран в 2024 году, то наши сыновья и братья будут проливать кровь в стране, которую большинство американцев вообще не могут найти на карте.

coolercoleman

Любой республиканец, поддерживающий отправку миллиардов американских денег в эту коррумпированную страну Украину, непригоден для законодательной деятельности. Республиканцы из истеблишмента, демократы и их крупные спонсоры — все они являются всего лишь торговцами интересами американского народа.

ricocat1 (# FJB & TGP)

Америка превыше всего! Отдадим свои голоса и поддержку патриотам-республиканцам, которые хотят снова сделать Америку великой! Никакой больше помощи коррумпированной Украине! Долой Джо Байдена и других поджигателей войны!

CassandraSmoke

Пусть украинцы получают помощь у богатых стран! А не у страны с госдолгом в 34 триллиона долларов! Может быть, они попробуют взять деньги в кредит у Китая? Джо Байден! Не мешай Трампу!

Infidel

Причина, по которой Путин вообще интересуется Украиной, заключается в нашем интересе к этой стране, особенно в присоединении ее к НАТО. Мы возмущаемся, когда на Кубе появляются наблюдательные пункты Chicom, а в 60-е годы — когда у них были советские ракеты. И вот, когда мы пытаемся принять Украину в НАТО, в которую России не разрешено вступать, Путин, как ожидается, каким-то образом будет терпеть наши войска всего в 500 километрах от Москвы? Помните, что Россия и Украина прекрасно ладили до 2014 года, когда произошла "Оранжевая революция" и был свергнут президент Янукович. Вмешательство России на Украине началась одновременно с нашим, а не раньше.

Автор статьи: Кристина Вонг (Kristina Wong)