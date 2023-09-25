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ИноСМИ

Турции не обойтись без России — не хватит денег

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Рабочий визит президента РФ В. Путина в Турецкую Республику
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Турецкую Республику.
Источник изображения: © РИА Новости Сергей Гунеев

Турция балансирует между Востоком и Западом, ловко лавирует и старается везде получить выгоду, заявил в интервью iROZHLAS политолог Гокан Бацик. Страна — член НАТО, но вместе с тем она активно сотрудничает с Россией. Без ее сырья Анкаре не обойтись. Оно самое выгодное, а в стране нет денег.

Турция балансирует между Востоком и Западом, причем не только в географическом смысле. Турция — член Североатлантического альянса, но вместе с тем она активно сотрудничает с Россией. По мнению турецкого политолога Гокана Бацика из университета Палацкого в Оломоуце, Турция пытается выжать максимум из кризисов, например, из текущего российско-украинского. Тем не менее Анкара видит границы, которые нельзя переходить, как отмечает турецкий политолог в интервью iROZHLAS.

iROZHLAS: В чем заключается цель турецкой внешней политики?

Гокан Бацик: Турцию следует рассматривать в широком контексте и учитывать, что страна меняет свою собственную идентичность. В прошлом Турция была светской страной, основанной на реформах Мустафы Кемаля Ататюрка. Теперь она постепенно движется к идеологии, объяснить которую непросто, но, пожалуй, можно сказать, что Турция превращается в постсветское государство и в государственную культуру входит ислам.

Я не говорю, что Турция превратиться в государство с законами шариата, но страна меняется. Именно с этой точки зрения нам и следует рассматривать турецкую внешнюю политику. Вообще распространяются антизападные настроения, и турецкие элиты не довольны международной системой. Таким образом, обороты набирает ревизионизм.

Но также Турция понимает, что ее статус не позволяет ей делать что вздумается. Она не может полностью изолироваться, поскольку крайне нуждается в международной системе для решения, пожалуй, наиболее животрепещущей проблемы — для борьбы с экономическим кризисом. Поэтому Турция старается сохранять баланс между своей идеологией и реальностью.

— Какое место Турция занимает в международной системе? С одной стороны, она держится в некоторых вопросах Европы и Запада, а с другой стороны, покупает российский газ и договаривается о строительстве АЭС с российскими компаниями.

— Ситуация сложная. Трудности из-за отсутствия дешевого российского газа возникли у многих европейских государств. В любом случае, Турция зависит от российского сырья, включая сельскохозяйственное. В этом смысле без России ей не обойтись, потому что Турция не может заменить российский газ — на это нет денег. Этим отчасти и объясняется позиция Турции. Она балансирует и лавирует.

Так же она поступала и во время Второй мировой войны. Турки объявили нацистской Германии войну только под конец всего конфликта. А нынешний кризис вокруг Украины для Турции не в новинку. Анкара продолжает балансировать. Это объясняется тем, что Турция — по сути "гибридное" государство, ведь в ней сочетается западный и восточный подход, и ее курс зависит от того, какой из них перевешивает.

Вообще Турция старается извлекать выгоду из кризиса. Поэтому она, к примеру, никогда не признает российские претензии на Крым, и в то же время, если не случится каких-то радикальных перемен, Турция никогда не станет такой же антироссийской, как, например, Чешская Республика.

— Какие вообще отношения у Турции с Россией?

— Отношения между этими двумя странами всегда были специфическими. Достаточно обратиться к истории. Ждать особо тесных отношений между ними не приходится. Турция, Россия и, скажем, Иран — партнеры, потому что они авторитарны, прагматичны и критикуют Запад. Но и между ними есть разногласия, например, из-за Сирии, где Турция контролирует часть территории, и многим странам, включая Иран и Китай, это не нравится.

Россия тоже возразила бы Турции, но сейчас Москву сдерживает вооруженный конфликт на Украине. Но вообще турецко-российские отношения скорее отрицательные, бурные, и Владимир Путин это знает. (…) Но в принципе турецко-российские отношения или, скорее, даже сотрудничество можно описать как прагматичные.

— Кто кому сейчас нужен больше?

— Я бы сказал, что, по-видимому, Турция и Россия нуждаются друг в друге одинаково. Но не стоит забывать, что у России есть масса способов надавить на Турцию. Например, с помощью Сирии и курдов. Если Турция изменит свое отношение к России, то наживет себе большие проблемы, так как часть сирийской территории турки контролируют, в общем-то, с согласия России. Поэтому нельзя сказать, что в отношениях с России Турция обладает значительной автономией.

Россия — большая страна с большой армией, и Турция ей не конкурент. Но с точки зрения прагматичных отношений в сложившихся мировых условиях они, вероятно, нужны друг другу одинаково.

Автор: Бара Вранова (Bára Vránová)

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