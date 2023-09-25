Ненадежен и пожароопасен: танк PT-91 Twardy – посредственная версия Т-72

Источник изображения: Фото: ТГ-канал "Уголок Ситха"

Пропаганда Украины преподносила польский танк PT-91 Twardy как современную боеспособную машину. В частности, упоминалась устанавливаемая динамическая защита ERAWA, тепловизионный прицел, система, фиксирующая лазерное излучение, и многоствольный гранатометный комплекс, предназначенный для создания аэрозольных завес.

Как отмечает "Российская газета" ( проект "РГ: русское оружие"), однако многие специалисты, объективно оценивавшие достоинства и недостатки этих машин, отмечали, что, несмотря на установку различного оборудования, в настоящее время "девяносто первые" устарели, и в случае боевого применения будут нести потери. Что было подтверждено участием Twardy в так называемом "контрнаступе" ВСУ.

Оказалось, что усовершенствованное противопожарное оборудование не особо помогает, и такие танки очень хорошо горят. Неонацисты их стали терять уже в первых боях.

Источник изображения: Фото: ТГ-канал "Уголок Ситха"

В настоящее время создалось впечатление, что все PT-91 отведены в тыл. Похожая ситуация ранее сложилась и со словенскими M-55S, являющимися доработанной при помощи израильтян версией югославских Т-55, и французскими тяжелыми пушечными бронеавтомобилями AMX-10 RC.