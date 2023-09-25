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ТАСС

Зеленский заявил, что новый пакет помощи США - это то, что было нужно Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: AP Photo/ Carolyn Kaster, File

Президент Соединенных Штатов Джо Байден сообщил, что танки Abrams поступят на Украину на следующей неделе

ВАШИНГТОН, 22 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский признал, что новый пакет помощи от США - это то, что необходимо Украине.

"Это именно то, что необходимо нашим солдатам", - сказал он на встрече с президентом США Джо Байденом. При этом Зеленский не упомянул тактические ракеты ATACMS, о поставках которых Киев просил Вашингтон.

Байден заявил, что танки Abrams поступят на Украину на следующей неделе. Также президент сообщил, что США расширят поставки Украине средств ПВО, в том числе передадут новые батареи системы Hawk. В распространенном письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена также говорится, что администрация Соединенных Штатов направляет Украине очередной пакет военной помощи на $325 млн со снарядами для систем противовоздушной обороны. 

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
M1 Abrams
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