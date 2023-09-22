При помощи обычного Wi-Fi можно видеть — и даже читать — сквозь стены

Wiffract

Исследователи из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре разработали технологию под названием «Wiffract» для идентификации различных объектов при помощи сигналов Wi-Fi-оборудования — например, обычных роутеров. Она позволяет «заглянуть» сквозь стены и с высокой точностью распознать очертания предметов. Ключевое преимущество «Wiffract» в том, что для ее работы не требуется специальное оборудование.

В основе «Wiffract» лежит явление под названием «конусы Келлера» – исходящий набор лучей, который возникает при контакте радиочастотного излучения с краевой точкой некоего объекта. Если проанализировать все такие конусы, то получится своего рода трехмерная модель из точек, которые расположены вдоль границ объекта. Остается соединить их между собой в специальной программе — и можно увидеть очертания этого предмета. Простой анализ поведения излучения и формирования конусов позволяет определить формы неподвижных объектов за стеной без использования технологий ИИ и машинного обучения. Этим «Wiffract» выгодно отличается от других методов, которые ориентированы на распознание движущихся объектов. Авторы новшества уверены, что оно найдет применение в концепции «умных домов». Но в то же время опасаются, что технология может быть использована для похищения конфиденциальной информации.

Александр Мартыненко