Испания – знойный тыл НАТО

Мадрид оказывает помощь Киеву, но в гомеопатических дозах

YDJспания является одной из крупнейших европейских стран – членов НАТО и Евросоюза. Соответственно ее Вооруженные силы также являются одними из крупнейших в регионе. При этом страну не обошла общая тенденция сокращения военного потенциала, усугубленная тяжелой экономической ситуацией и глубоко тыловым географическим положением Испании. Впрочем, не исключено, что через некоторое время это положение из глубоко тылового станет, наоборот, прифронтовым.

Испания имеет довольно развитый военно-промышленный комплекс, способный производить боевую технику почти всех классов по собственным проектам либо по иностранным лицензиям («Непобеждавшая испанская армада», «НВО», 25.08.23).

НА ЗЕМЛЕ

Сухопутные войска Испании имеют довольно сложное организационное устройство и включают Боевые силы и Силы обеспечения.

Боевые силы включают две дивизии и два командования.

Дивизия «Сан Марсьяль» (штаб в городе Бургос) имеет в своем составе командование спецопераций (Аликанте, 3-я, 4-я, 19-я группы спецназа), горное командование (Памплона, 64-й и 66-й горнопехотные полки), аэромобильные силы (1-й ударный, 2-й спасательный, 3-й, 4-й многоцелевые, 5-й транспортный вертолетные батальоны), 6-ю парашютно-десантную бригаду «Альмогаварес» (Мадрид), 1-й полк информационных операций.

Дивизия «Кастильехос» (штаб в городе Уэска) включает 1-ю бригаду «Арагон» (Сарагоса), 7-ю бригаду «Галисия» (Понтеведра), 2-ю бригаду Испанского легиона «Король Альфонс ХIII» (Альмерия), 10-ю бригаду «Гусман эль-Буэно» (Кордоба), 11-ю бригаду «Эстремадура» (Бадахос), 12-ю бригаду «Гуадаррама» (Мадрид), 1-й полк связи.

Командование поддержки (штаб в городе Ла-Корунья) имеет в своем составе командование полевой артиллерии (4-й полк береговой артиллерии, 11-й полк самоходных артиллерийских установок (САУ), 63-й полк реактивных систем залпового огня (РСЗО), командование противовоздушной обороны (ПВО) (71-й, 73-й, 74-й полки), командование инженерных войск (1-й, 11-й (дорожный), 12-й (понтонно-мостовой) полки), командование связи (21-й полк связи, 31-й полк радиоэлектронной борьбы (РЭБ)), транспортную бригаду, 11-й кавалерийский полк, 1-й полк радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), 1-й разведывательный полк.

Командование военной зоны Канарских островов (штаб в городе Санта-Крус) включает гарнизон Сеуты (3-й кавалерийский, 30-й артиллерийский, 7-й инженерный полки), гарнизон Мелильи (10-й кавалерийский «Алькантара», 32-й артиллерийский, 8-й инженерный полки), командование Балеарских островов (47-й пехотный полк), 16-ю бригаду «Канариас», 94-й полк ПВО, 6-й батальон вертолетов.

Имеются также отдельные полки – 22-й связи, 32-й РЭБ.

Силы обеспечения включают Главную инспекцию Сухопутных войск, финансово-экономическое управление, командования боевой подготовки и доктрины, личного состава, транспортного обеспечения.

Танковый парк включает до 327 современных немецких «Леопард-2» (219 танков А5Е, до 108 танков А4). До 74 старых американских танков М60А3, возможно, находятся на хранении.

Дополнением к танкам являются 84 итальянские боевые машины с тяжелым вооружением (БМТВ) В-1 «Чентауро» со 105-мм пушкой; имеется также 135 боевых разведывательных машин (БРМ) VEC-3562 (еще до 173, возможно, на хранении, в том числе 94 единицы с 90-мм пушкой). На вооружении состоит 204 новейших боевых машин пехоты (БМП) «Писарро» испано-австрийской разработки (а также 21 командно-штабная машина (КШМ) и 36 инженерных машин на ее базе), более 1,1 тыс. бронетранспортеров (БТР) и бронеавтомобилей – до 20 швейцарских «Пирана-5», 400 американских M113 (и 39 КШМ, до 60 инженерных, до 55 других вспомогательных машин на их базе), 20 шведских Bv206S (и от 47 до 70 вспомогательных машин на их базе), до 312 отечественных BMR-600/M1 (также до 168 вспомогательных машин на их базе (в том числе 21 КШМ, 68 инженерных) и, возможно, до 116 на хранении), 183 итальянских LMV, 84 южноафриканских RG-31 (а также пять КШМ и 10 медицинских машин на их базе), 18 собственных BLR.

На вооружении артиллерии состоит 90 американских САУ М109А5 (155 мм), более 100 буксируемых орудий (56 английских L118 (105 мм), 66 собственных SBT155/52 (155 мм)) и 16 аналогичных последним береговых орудий SBT155/52APUSBTV07 (155 мм), примерно 1,5 тыс. отечественных минометов (920 штук L-65/81 (81 мм), 389 штук L-65/120 (120 мм); из них 446 и 110 соответственно – самоходные на шасси БТР М113 (422 и 100) и BMR-600 (24 и 10) и 10 израильских 81-мм минометов на автомобилях VAMTAC.

Кроме того, на хранении находится до 63 американских САУ М110, до 149 итальянских буксируемых орудий М-56 (105 мм) и до 95 американских М114 (155 мм), от 26 до 52 американских самоходных минометов М125 (81 мм), до 14 отечественных РСЗО «Теруэль» (140 мм).

В войсках имеется 236 новейших израильских противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Спайк-LR» (в том числе 12 самоходных на бронеавтомобиле VАМТАС и 55 на М113), 448 старых французских «Милан» (в том числе 106 самоходных, из них 24 на BMR-600, остальные на М113), 200 американских «Тоу» (в том числе 68 самоходных, из них 28 на BMR-600, остальные на М113).

Наземная ПВО включает три батареи американской зенитной ракетной системы (ЗРС) «Пэтриот» (24 пусковые установки (ПУ)) и семь батарей зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Усовершенствованный Хок» (42 ПУ), четыре батареи (восемь ПУ) норвежского ЗРК NASAMS, 38 ЗРК малой дальности (20 итальянских «Скайгард–Аспид», 18 французских «Роланд»), 180 французских переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Мистраль», 92 швейцарских зенитных орудия GDF-005 (35 мм). На хранении, возможно, находятся 32 зенитные самоходные установки (ЗСУ) с 20-мм орудиями Rh-202 на шасси БРМ VEC.

На вооружении армейской авиации имеется 18 франко-немецких боевых вертолетов «Тигр» HAD (6 «Тигров» НАР на хранении, до 18 немецких ударных вертолетов Во-105АТН тоже на хранении). А также более 100 многоцелевых и транспортных вертолетов – девять американских CH-47 (местное название – HT-17, три D, шесть F; еще 13 D на хранении), 15 французских AS332 (HU-21/НТ-21; еще один-два на хранении) и 17 AS532UL (НТ-27), шесть американских «Белл-212» (HU-18), 16 немецких Bo-105СВ (еще до двух С, шести СВ на хранении), 29 европейских ЕС135 (12 Т2, 17 Р2) и шесть Н135М, 15-16 NH90 (HT-29), семь немецких ВК-117 (еще один на хранении). На хранении находится до 27 американских UH-1H (HU-10).

В НЕБЕСАХ

Военно-воздушные силы включают три авиационных командования: боевое (штаб в городе Торрехон), общего назначения (штаб в Мадриде), Канарских островов (штаб в Лас-Пальмасе). Также имеются командования личного состава и тыла, экономическое управление.

На вооружении находится 70 европейских истребителей «Тайфун» (в том числе 13 учебно-боевых) и 82 американских F-18 (19 А (еще один на хранении), 51 М, 12 учебно-боевых ВМ), а также четыре боевых беспилотных летательных аппарата (БПЛА) MQ-9. Кроме того, имеется 19 старых американских учебно-боевых самолетов SF-5М (на базе истребителя F-5). На хранении находятся от трех до семи старых французских истребителей «Мираж-F1», один истребитель SF-5А и два разведчика SRF-5А, пять совсем старых американских истребителей F-4C и два разведчика RF-4С.

К боевым также можно отнести 11 базовых патрульных самолетов CN-235МРА. На хранении находятся шесть американских Р-3 (один А, два В, три М).

Два самолета РЭБ «Фалкон-20» и один заправщик КС-130Н находятся на хранении.

Транспортные самолеты – 14 А400М, три «Бич С90» (еще один, возможно, на хранении), один «Бич-350», 10 «Бич F33С» (еще 13 на хранении), 11 С-212 (еще до 16 на хранении), 12 С-295, 12 CN-235, три «Цессна-560», два А310, два А330, пять «Фалкон-900», 14 CL-215, четыре CL-415; три F-27, до 18 С127. До шести самолетов С-130Н и четыре «Боинга-707» находятся на хранении.

Учебные самолеты – 43 отечественных C-101 (еще 13 на хранении), 34 американских T-35 (E-26; еще три на хранении), 24 швейцарских РС-21 (Е-27).

Вертолеты – шесть AS-332 и пять Н215М (HD-21; еще пять на хранении), два AS-532 (VIP), 14 EC-120, восемь S-76C, шесть NH90-ТТН (HD-29); до трех SA330 на хранении.

Для ПВО аэродромов используются четыре итальянских ЗРК «Спада-2000».

И НА МОРЕ

Военно-морские силы Испании имеют в своем составе две подводные лодки (ПЛ) типа «Галерна» (французские типа «Агоста», еще одна выведена из состава флота и находится в отстое). Для их замены строятся четыре ПЛ типа S80 (французские типа «Мурена»).

Основу надводных сил составляют фрегаты. Это пять новейших кораблей типа «Альваро де Базан», шесть типа «Санта Мария» (аналогичны американским «Оливер Перри»), один типа «Дескубьерта» (еще один в отстое). Последний теперь классифицируется как корвет.

Имеется 20 сторожевых кораблей и катеров (шесть типа «Метеоро», четыре типа «Сервиола», три типа «Альборан», три типа «Анага», два типа «Торалла», два типа «Ареса»), шесть тральщиков типа «Сегура».

Десантные силы включают универсальный десантный корабль (УДК) «Хуан Карлос» и два десантных транспорта-дока (ДТД) типа «Галисия».

Все корабли, катера и подлодки испанских ВМС, включая иностранные проекты, построены в самой Испании.

Морская авиация имеет на вооружении 11 самолетов вертикального взлета и посадки (СВВП) AV-8В «Харриер» (в том числе один учебно-боевой; еще до шести, в том числе один учебно-боевой, на хранении). После списания и утилизации единственного испанского авианосца их судьба не вполне ясна, сейчас они базируются на единственном УДК. Также имеется два патрульных самолета С-212-400.

Все остальные самолеты и вертолеты морской авиации – американского производства. Это четыре транспортных самолета (три «Цессна-550», один «Цессна-650»), 18 противолодочных вертолетов SH-60 (12 В, шесть F; семь SH-3Н на хранении), 13 многоцелевых и транспортных вертолетов (шесть «Хьюз-369M» (еще один на хранении), семь «Белл-212»).

Морская пехота состоит из одной бригады. На ее вооружении имеется 16 танков М60А3ТТS, 30 швейцарских БТР «Пирана» (а также две КШМ и семь вспомогательных машин на его базе) и 16 американских ААV-7А1, шесть САУ М109А2, 12 буксируемых орудий М-56, 24 миномета L-65/81, 24 ПТРК «Тоу» и 24 «Спайк», 12 ПЗРК «Мистраль».

СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Иностранных войск на территории Испании нет, но ВВС и ВМС США на регулярной основе используют военно-воздушную базу (ВВБ) Морон и военно-морскую базу (ВМБ) Рота.

На данный момент из-за отсутствия внешних угроз потенциала Вооруженных сил Испании вполне достаточно для ограниченного использования в коллективных операциях НАТО и Евросоюза. Ситуация может измениться в случае хаотизации стран Северной Африки – либо, наоборот, дальнейшего роста их военного потенциала.

В Мадриде уверены, что Москва тайно поддерживает каталонских сепаратистов. Поэтому для Испании поддержка Украины – вопрос принципа, а не только западной солидарности. Однако в 2022 году Киев получил из испанских арсеналов лишь восемь старых пушек М-56, одну батарею (видимо, шесть ПУ) ЗРК «Скайгард-Аспид» и некоторое количество зенитных управляемых ракет (ЗУР) для ЗРК «Усовершенствованный Хок». На данный момент зафиксирована потеря одной ПУ и одной радиолокационной станции (РЛС) из состава ЗРК «Скайгард-Аспид».

Также Испания обещала Украине какое-то количество «Леопардов-2А4», но практически все эти танки находятся в очень плохом техническом состоянии. Впрочем, сколько-то машин испанцы, конечно, реанимируют. Спасут ли они Украину – вопрос даже не риторический.

Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.