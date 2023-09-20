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Интерфакс-АВН

Азербайджан проводит в Карабахе антитеррористические мероприятия локального характера - Минобороны

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Минобороны Азербайджана
Минобороны Азербайджана.
Источник изображения: Минобороны Азербайджана

О проводимых мероприятиях было проинформировано командование миротворческого контингента РФ, заявили в Баку

Баку. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Министерство обороны Азербайджана во вторник объявило о проведении в Карабахском регионе страны антитеррористических мероприятий локального характера против армянских военных.

"В целях обеспечения положений трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с наших территорий, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобожденные от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и наших военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджана, в регионе начаты антитеррористические мероприятия локального характера", - говорится в сообщении военного ведомства Азербайджана.

Отмечается, что в рамках мероприятий "с применением высокоточного оружия на передней линии и в глубине выводятся из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения".

"Мы еще раз заявляем, что гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являются целями, из строя выводятся только легитимные военные цели", - заявили в Минобороны Азербайджана, добавив, что о проводимых мероприятиях были проинформированы командование миротворческого контингента России и руководство турецко-российского мониторингового центра.

В сообщении отмечается, что Минобороны Азербайджана неоднократно заявляло, что "продолжение присутствия в Карабахском экономическом районе Азербайджана формирований вооруженных сил Армении в нарушение положений подписанного 10 ноября 2020 года трехстороннего заявления является источником серьезной угрозы для мира и стабильности в регионе".

В военном ведомстве заявили, что "систематические обстрелы позиций азербайджанской армии формированиями вооруженных сил Армении в Карабахском регионе, продолжение минирования территории Азербайджана, проведение работ по инженерному усовершенствованию боевых позиций, а также увеличение числа окопов и блиндажей за последние месяцы стало причиной еще большего усиления напряженности".

"Также наблюдается усиление боевых позиций (ВС Армении - ИФ) личным составом, бронетехникой, артиллерийскими установками и другими огневыми средствами, приведение частей в высокий уровень боевой готовности, создание дополнительных мобилизационных частей, расширение разведывательной деятельности против подразделений азербайджанской армии, проникновение вглубь наших позиций с целью повторного минирования очищенных от мин территорий и дорог гражданского назначения в диверсионно-террористических целях", - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Там же отмечается, что "19 сентября на автомобильной дороге Ахмедбейли-Физули-Шуша в результате взрыва мины, заранее установленной в террористических целях разведывательно-диверсионными группами вооруженных сил Армении в Карабахском экономическом районе Азербайджана, погибли гражданские лица и был выведен из строя автомобиль, принадлежащий Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана". "В тот же день в результате подрыва транспортного средства, перевозившего военнослужащих Внутренних войск министерства внутренних дел на мине, установленной разведывательно-диверсионной группой вооруженных сил Армении, погибли и были раненые наши военнослужащие", - заявили в азербайджанском военном ведомстве.

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Страны
Азербайджан
Армения
Россия
Проекты
2020-й год
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