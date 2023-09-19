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Интерфакс-АВН

Две трети ядерной триады США находятся в боевой готовности - Stratcom

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USSTRATCOM
Стратегическое командование ВС США (USSTRATCOM).
Источник изображения: www.stratcom.mil

Вашингтон. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Две трети американских стратегических ядерных сил находятся в постоянной боевой готовности к применению, сообщило в понедельник Стратегическое командование ВВС США.

"Две трети защищенной, надежной, эффективной и заслуживающей доверия ядерной триады страны всегда находятся в готовности одержать победу в конфликте", - говорится в сообщении.

По данным американского Бюллетеня ученых-атомщиков, в настоящее время США располагают примерно 1,7 тыс. ядерными боеголовками на стратегических носителях.

Согласно оценкам американских экспертов, 1370 ядерных боеголовок размещено на 400 межконтинентальных баллистических ракетах (МБР) Minuteman III шахтного базирования и на 280 баллистических ракетах Trident II D5 24 стратегических атомных подводных лодок (БРПЛ).

Кроме того, 46 стратегических бомбардировщиков B-52H и 20 стелс-бомбардировщиков B-2 готовы к применению 300 ядерных боезарядов. Еще 100 тактических ядерных авиабомб находятся на авиабазах в Европе.

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Страны
США
Продукция
B-2 Spirit
B-52
Trident II
Проекты
Minuteman
Trident
Ядерный щит
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