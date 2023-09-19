Предусмотренные СВПД ограничения с 18 октября снимаются, Иран вправе взаимодействовать с любой страной - МИД

Дубай. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Тегеран после отмены с 18 октября ограничений в отношении иранской ракетной программы вправе сотрудничать со всеми заинтересованными странами, заявил в понедельник представитель МИД Исламской республики Насера Канаани.

В заявлении от 14 сентября министры иностранных дел "европейской тройки" (Великобритании, Франции и Германии) объявили о намерении не предпринимать шагов по отмене временных ограничений, содержащихся в резолюции СБ ООН 2231, действие которых истекает 18 октября. Речь идет об ограничениях, касающихся ракетной программы Ирана.

Резолюция СБ ООН, одобрившая заключенный летом 2015 года Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по урегулированию ядерной программы, вводила пятилетнее эмбарго на торговлю оружием с Ираном и восьмилетние ограничения в отношении ракетной программы Исламской республики.

В заявлении "европейская тройка", которая вела переговоры о восстановлении СВПД, сообщила, что сохранит действие ограничений и после 18 октября в качестве "прямого ответа на последовательное и серьезное несоблюдение Ираном" СВПД.

Как сказал журналистам представитель МИД Ирана, "после 18 октября предусмотренные СВПД ограничения автоматически будут сняты, и Иран не будет придавать значения объявленным ЕС рестрикциям".

"После указанной даты Иран на основе международного права может сотрудничать и взаимодействовать с любой страной, которая проявит интерес", - подчеркнул Канаани.

В свою очередь начальник Генштаба вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Багери заявил в понедельник, что его страна вошла в число ведущих стран мира по мощи баллистических ракет, сообщают иранские СМИ.

СВПД был заключен в 2015 году "шестеркой" международных посредников (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном и предусматривал снятие с последнего санкций в обмен на ограничение Тегераном ядерной программы. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил односторонние антииранские санкции. В ответ Тегеран начал поэтапно сокращать свои обязательства по ограничению ядерной программы в рамках соглашения.

Нынешний президент США Джо Байден заявил о готовности при определенных условиях вернуться в ядерную сделку.

В Вене при посредничестве Великобритании, Германии, Китая, Франции, России и ЕС прошли несколько раундов непрямых переговоров между Ираном и США об условиях восстановления СВПД. Однако вскоре на переговорах была взята пауза, которая затянулась до сих пор.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова настоятельно призвала "европейских участников СВПД незамедлительно пересмотреть свой разрушительный курс и обеспечить неукоснительное соблюдение своих международных обязательств в строгом соответствии с резолюцией СБ ООН 2231".

"Вопреки западным спекуляциям, резолюция не запрещает, а разрешает сотрудничество с Тегераном в ракетной сфере при условии согласования поставок в СБ ООН", - говорилось в комментарии Захаровой, опубликованном в конце прошлой недели на сайте ведомства.