Войти
D-Russia.ru

Мощность отечественных ЦОД в 2023 году выросла на 21% — СМИ

425
0
+1
ЦОД
Центр обработки данных.
Источник изображения: d-russia.ru

В 2023 году мощность отечественных центров обработки данных (ЦОД) в 2023 году выросла на 21% — до 70 300 стойко-мест, сообщают «Ведомости» со ссылкой на статистику iKS-Consulting.

По мнению аналитиков компании, рост мощностей объясняется переносом в Россию данных из зарубежных облачных сервисов.

Почти треть рынка сейчас занимает «Ростелеком-ЦОД», который оперирует 21 408 стойками. В тройку лидеров входят IXcellerate и DataPro (чуть более 6000 стоек у каждой). Также заметными игроками рынка являются 3data, Selectel, МТС, «Росэнергоатом», Oxygen и ряд других компаний, в распоряжении каждой из которых более 1000 стоек.

Российский рынок услуг ЦОД включает в себя сегменты cloud (облачные услуги), colocation (размещение клиентского оборудования в ЦОД) и прочие сервисы. В структуре российского рынка ЦОД 55% объема в денежном выражении приходится на cloud, 40% – на colocation, оставшиеся проценты делят между собой телеком и прочие сервисы.

По прогнозам iKS-Consulting, в 2023 году направление colocation в деньгах может вырасти на 20–22%, а cloud – на 30–40%.

Также сообщается, что в 2022 году российский рынок услуг ЦОД увеличился на 28,1% — до 89,1 миллиарда рублей, за 2023 год данные не представлены.

Права на данный материал принадлежат D-Russia.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ил-214 (МТС)
Компании
Росэнергоатом
Похожие новости
06.03.2023
В "Росэнергоатоме" заявили, что Россия поддерживает создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС
06.07.2020
«Оружие, достойное злодеев»: за что США ругают «Буревестник»
17.04.2017
Ъ узнал, что операторов связи могут обязать создать сеть для нужд обороны
16.08.2011
"Рособоронэкспорт" на МАКС-2011: в новом динамичном и зрелищном формате
01.12.2010
Совет директоров ОАО "ОАК" одобрил вхождение ТАВИА в состав ТАНТК им. Г.М. Бериева
13.09.2007
"Нанодиректор" Бывший зам Чубайса возглавил новую российскую корпорацию.
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.09 09:55
Киев отправляет шахтеров в мясорубку
  • 19.09 09:43
  • 55313
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.09 07:05
  • 2642
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.09 06:02
  • 446
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 19.09 05:08
  • 1
Бомбовоз марки «МиГ»
  • 18.09 20:15
  • 22
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 18.09 14:19
  • 34
В России раскрыли главные боевые преимущества истребителя Су-34
  • 18.09 10:49
  • 1
Источник «Известий» сообщил о визите Суровикина в Алжир
  • 18.09 09:48
  • 0
Маски сброшены: беглая оппозиция хочет крови
  • 18.09 02:30
  • 3
Экс-советник Кучмы заявил, что Украина не выдержит продолжения боев
  • 16.09 18:06
  • 6
«Ростех» планирует создать процессор «Эльбрус-Б» на 60-нм техпроцессе
  • 16.09 17:17
  • 56
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 16.09 14:45
  • 1
США проведут первое летное испытание нового бомбардировщика шестого поколения до конца года - корпорация
  • 15.09 19:42
  • 23
Выпуск военных самолётов в России догнал показатели СССР 1980-х годов и обогнал США
  • 15.09 14:24
  • 0
«Зачем Европарламенту понадобился дешёвый спектакль в исполнении сбежавшей преступницы?»