Мощность отечественных ЦОД в 2023 году выросла на 21% — СМИ

В 2023 году мощность отечественных центров обработки данных (ЦОД) в 2023 году выросла на 21% — до 70 300 стойко-мест, сообщают «Ведомости» со ссылкой на статистику iKS-Consulting.

По мнению аналитиков компании, рост мощностей объясняется переносом в Россию данных из зарубежных облачных сервисов.

Почти треть рынка сейчас занимает «Ростелеком-ЦОД», который оперирует 21 408 стойками. В тройку лидеров входят IXcellerate и DataPro (чуть более 6000 стоек у каждой). Также заметными игроками рынка являются 3data, Selectel, МТС, «Росэнергоатом», Oxygen и ряд других компаний, в распоряжении каждой из которых более 1000 стоек.

Российский рынок услуг ЦОД включает в себя сегменты cloud (облачные услуги), colocation (размещение клиентского оборудования в ЦОД) и прочие сервисы. В структуре российского рынка ЦОД 55% объема в денежном выражении приходится на cloud, 40% – на colocation, оставшиеся проценты делят между собой телеком и прочие сервисы.

По прогнозам iKS-Consulting, в 2023 году направление colocation в деньгах может вырасти на 20–22%, а cloud – на 30–40%.

Также сообщается, что в 2022 году российский рынок услуг ЦОД увеличился на 28,1% — до 89,1 миллиарда рублей, за 2023 год данные не представлены.