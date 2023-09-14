НАТО против России в Румынии? От пятой статьи до конца света — дистанция огромного размера

НАТО должна сбивать российские беспилотники над своей территорией, заявила в интервью Pravda эксперт по безопасности Юлия-Сабина Йойя, комментируя ситуацию в Румынии. Предпосылок для прямого вооруженного столкновения с Москвой это не создаст. Румыния совершила ошибку, считает она.

Интервью с Юлией-Сабиной Йойя, специалистом по международной безопасности в Институте Ближнего Востока в Вашингтоне и университете Джорджтауна.

Pravda: В Румынии в районе Плауру обнаружены, судя по всему, обломки российского беспилотного летательного аппарата. С другой стороны Дуная украинский порт Измаил, который обстреливают российские силы. Как быть Румынии?

Юлия-Сабина Йойя: На мой взгляд, положение весьма опасное. В прошлый понедельник происходящее получило широкую огласку. Последующие события большинство СМИ оценивают как большую ошибку правительства и политическое фиаско. Киев обнародовал данные о беспилотнике, но Бухарест настаивал на том, что информация неверная. Все зашло так далеко, что украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в подтверждение готов предоставить видео- и фотоматериалы. Но эти доказательства уже облетели СМИ. Тем не менее министр обороны Румынии Ангел Тилвар и румынский президент Клаус Йоханнис настаивали на том, что ничего не произошло. В среду же они развернулись на 180 градусов.

— Что произошло?

— Министр обороны Румынии собрался с силами и заявил, что, возможно, на румынской территории обнаружены части дрона, который, по-видимому, принадлежит России. Судя по видеокадрам, на землю упали не просто обломки, а весь беспилотный летательный аппарат целиком. Регион никак не защищен от беспилотников. Глава района Плауру в интервью СМИ попросил власти обеспечить безопасность и помочь людям. Жители региона боятся, и некоторые даже подумывают о переезде. Они жалуются на бездействие властей, ведь ранее уже поступали сообщения о том, что российские дроны нарушали румынское воздушное пространство. Тем не менее органы власти не отправили в регион армию, да и полиция ничего не предпринимала. Однако, помимо политического аспекта и проблемы безопасности, тут есть и кое-что еще.

— Что вы имеете в виду?

— Следует ли Румынии реагировать на происходящее, исходя из ее возможностей в Североатлантическом альянсе? В этой связи многие упускают одну важную вещь: как Москва обостряет вооруженный конфликт. В прошлом году Россия начала бомбить Украину и наносила удары, в том числе, по областям, которые граничат со странами НАТО. То есть речь идет о Польше, Словакии, Венгрии и Румынии. Случалось, что в населенных пунктах в этих странах буквально звенели стекла. Теперь эти стекла уже разбиты, а с неба на людей падают беспилотные летательные аппараты. Началось это в июле, когда Москва вышла из зерновой сделки и принялась наносить удары по украинским портам в дельте Дуная. Я вижу тут весьма очевидное желание обострить конфликт. С каждым беспилотником Россия все ближе подбирается к территории Североатлантического альянса, и мы знаем, чего она тем самым добивается. Москва проверяет нас, давит на нас и наблюдает за нашей реакцией. Но румынское правительство и альянс пока ничего не предприняли. Но что если Россия продолжит в том же духе? Скажем, два дрона на следующей неделе, а потом целый рой беспилотников, взрывы и жертвы? Ситуация опасная, так как, судя по всему, Россия готова рисковать и наносить удары по Украине в непосредственной близости от территории альянса.

— Как вы объясняете, что Румыния и НАТО практически никак не реагируют? Более того, как вы утверждаете, Бухарест даже пытался проигнорировать сообщения о беспилотниках.

— Мне придется перейти в область предположений, поскольку откровенно никто об этом не говорил. Однако вялую реакцию я связываю с политикой администрации президента США Джо Байдена. Белый дом дает понять, что не желает эскалации войны. Вашингтон хочет избежать того, что Россия могла бы интерпретировать как провокацию.

— Тогда что должен предпринять Североатлантический альянс, когда в его пространство залетел российский беспилотник?

— Российские дроны не ветер заносит на территорию стран НАТО. Мы должны их сбивать. Эскалации это не повлечет и предпосылок для прямого вооруженного столкновения с Москвой не создаст. Но мы обязаны реагировать. В Североатлантическом альянсе никто не хочет обострений, и мы, конечно, должны их избегать. Однако НАТО все-таки оборонный альянс и должен защищать свою территорию, а если нужно, то и стрелять. Причем неважно, откуда исходит угроза. О провокации тут речи не идет. По логике вещей Москва не сможет сказать, что НАТО спровоцировала конфликт, когда, например, на своей территории сбила российский беспилотник. Не будем забывать, что несколько месяцев назад Россия уничтожила над Черным морем в международном воздушном пространстве американский дрон, а мы ничем не ответили. Таким образом, речь тут не идет о том, что хочет или не хочет альянс обострять конфликт. Нам необходимо защищаться. Однако, судя по всему, для НАТО это большая проблема.

— Если немного утрировать, то, например, отдавай вы приказы, вы бы сбили российский дрон, нарушивший воздушное пространство Румынии или другого государства Североатлантического альянса?

— Смотря по ситуации. Но, в любом случае, я бы хотела иметь в распоряжении военные средств на случай, если бы Россия приблизилась к территории НАТО. Я не могу сказать, что сбивала бы беспилотники при любых обстоятельствах, но, с моей точки зрения, сейчас у нас недостаточно возможностей для того, чтобы защищаться и сдерживать Москву. Ведь если у нас в нужных местах размещались бы определенные силы, еще большой вопрос, стала бы Россия нас провоцировать и проверять. Ведь это и есть инструмент сдерживания неприятеля. Важно располагать такой обороной, которая заставила бы противника отказаться от ударов, провокаций и эскалаций, потому что враг боялся бы ответа. Для этого мы должны разместить людей и технику там, где Россия может напасть. Если говорить о Румынии, то я бы отправила туда несколько батарей американских зенитных ракетных комплексов "Пэтриот".

— Министр обороны Румынии Ангел Тилвар сказал, что из-за российской спецоперации Бухарест уже задействовал 11 военных кораблей, два вертолета, шесть морских беспилотников и три отряда, которые предназначены для поисков бомб в море. В воздухе НАТО следит за румынскими границами. Прогнозируете ли вы отправку других военных средств, скажем, систем ПВО, о которых вы уже упомянули?

— Пока я затрудняюсь ответить, так как не сижу в румынском правительстве. Но как эксперт или гражданин Румынии я бы хотела это знать. Если бы румынское правительство нуждалось в таких средствах, то связалось бы с союзниками по НАТО и, прежде всего, с США. Однако насколько готов помочь Белый дом, вот в чем вопрос. "Пэтриоты" стояли бы в Румынии близко к границе с Украиной. Я надеюсь, что инциденты, о которых мы говорили, в какой-то мере вынудят Белый дом действовать. Вашингтон сам задал высокую планку. Джо Байден не раз говорил, что Североатлантический альянс будет защищать каждый сантиметр своей территории. С моей точки зрения, это означает размещение обороны на границах НАТО таким образом, чтобы было ясно: мы действительно не уступим ни сантиметра. Я не утверждаю, что если мы разместим силы, то должны ими обязательно воспользоваться. Однако события, которые произошли в Румынии, просто не должны повториться. И неважно, случайность это была или продуманная операция.

— Поговорим еще о вероятном обострении. Следует ли нам опасаться конфликта между Североатлантическим альянсом и Россией, когда альянсу пришлось бы применить пятую статью договора о коллективной обороне?

— С моей точки зрения, вероятность применения пятой статьи Североатлантического договора крайне незначительна. Еще больше я убеждаюсь в этом, глядя на действия администрации Джо Байдена. Хотя в целом, кто стоит у власти в США, в данном вопросе не столь важно. НАТО – оборонный альянс, и решения в нем принимаются на основании общего согласия. Если бы Россия нанесла удар по территории страны-члена, это не означает, что мы автоматически должны сделать то же самое. Москва не собирается совершать самоубийства и не будет давить на альянс так, чтобы ему пришлось отвечать оружием. Я хочу еще напомнить, что все говорят о пятой статье, но мало кто помнит, что там на самом деле написано. А там не сказано, что государства Североатлантического альянса обязаны участвовать в возможном вооруженном конфликте. Там говорится, что они обязаны оказать военную помощь. Таким образом, они могут отправить свой контингент, а могут просто собрать военную помощь, пусть даже это будут каски.

— Или могут, например, делиться с союзниками разведывательной информацией и подобными вещами, не так ли?

— Именно так. Поэтому я в первую очередь говорю о том, что крайне маловероятно, чтобы Североатлантический альянс применил пятую статью. Но даже если и так, не обязательно начнется апокалипсис, как многие себе представляют. Третья мировая война сразу не начнется. От пятой статьи до конца света — дистанция огромного размера. И никто не хочет идти по этому пути.

Автор: Андрей Матишак (Andrej Matišák)