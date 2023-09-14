Пакистан имеет 170 ядерных боеголовок - эксперты

Вашингтон. 12 сентября. ИНТЕРФАКС - Ядерный арсенал Пакистана на данный момент состоит из 170 ядерных боеголовок, следует из данных, опубликованных в Бюллетене американских ученых-атомщиков.

Еще год назад Федерация американских ученых сообщала, что пакистанский ядерный арсенал насчитывает 165 боеголовок.

"По нашим оценкам, Пакистан в настоящее время производит достаточно расщепляющегося материала для создания от 14 до 27 новых боеголовок в год, хотя фактическое увеличение запасов боеголовок, вероятно, составляет в среднем около 5-10 боеголовок в год", - указывается в докладе американских экспертов.

В докладе экспертов указывается, что для доставки ядерных боеголовок Пакистан располагает шестью типами баллистических ракет - твердотопливными ближнего радиуса Hatf-2, Hatf-3, Hatf-4 и Hatf-9, а также среднего радиуса действия Hatf-5 и Hatf-6. Ракеты размещаются на мобильных пусковых установках. В стадии разработки находится двухступенчатая ракета Shaheen-III с дальностью действия 2750 км и ракета Ababeel, способная нести несколько боевых блоков.

Кроме того, ядерными боеголовками могут оснащаться крылатые ракеты двойного назначения Babur (Hatf-7), которые внешне напоминают американские крылатые ракеты морского базирования Tomahawk.