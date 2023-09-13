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Интерфакс-АВН

Россия продолжит лунную программу - Путин

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Снимок южного полярного кратера Зееман на обратной стороне Луны, сделанный автоматической станцией «Луна-25», 17 августа 2023 года
Снимок южного полярного кратера Зееман на обратной стороне Луны, сделанный автоматической станцией «Луна-25», 17 августа 2023 года.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Пресс-служба «Роскосмоса»

Государство готово привлекать частный бизнес в космическую отрасль

Владивосток. 12 сентября. ИНТЕРФАКС - Россия не собирается завершать лунную программу после аварии аппарата "Луна-25", сообщил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума во вторник.

"Жаль, конечно, что там прилунение не состоялось. Но это не значит, что мы программу эту завершили. Будем работать дальше", - сказал Путин.

По словам президента, прилуняться на площадку, где этого никто еще не делал, сложная работа, будет проведен ее анализ.

"А что, разве в других странах не было никаких ЧП подобного рода, даже с тяжелыми последствиями? Это всегда связано с неизвестностью. Поэтому ничего здесь такого необычного нет. Хотя хотелось бы, чтобы все на этот раз удалось", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что работа будет не только продолжена, но и усилена по отдельным направлениям.

"Что касается частного бизнеса Илона Маска - он, безусловно, выдающийся человек, это надо признать, это и признают во всем мире. Это активный, талантливый бизнесмен, у него многое получается, в том числе и при поддержке государства", - заметил президент.

"Мы со своей стороны тоже намерены развивать эту работу, и в Роскосмосе принято уже решение, поддержанное правительством, что мы будем привлекать, мы уже привлекаем частных инвесторов в эту сферу деятельности. И весьма успешно", - подчеркнул Путин.

Первая в современной истории России лунная миссия стартовала 11 августа. Запуск автоматической межпланетной станции "Луна-25" был выполнен с космодрома Восточный ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат".

Мягкая посадка станции "Луна-25" на Южном полюсе естественного спутника Земли должна была состояться 21 августа, однако 19 августа аппарат был потерян, столкнувшись с лунной поверхностью.

25 августа гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что Россия после аварии аппарата "Луна-25" рассматривает возможность повторения миссии по посадке автоматической станции на Южный полюс Луны в 2025-2026 годах.

21 августа Борисов сообщил, что основной причиной крушения станции "Луна-25" стал сбой при отключении двигателя. "Вместо запланированных 84 секунд он отработал 127 секунд. Это явилось основной причиной аварии аппарата", - отметил он.

По его словам, России нельзя прерывать лунную программу, для достижения технологического суверенитета страна должна участвовать в "лунной гонке". "Считаю, что, форсируя миссии "Луна-26", "Луна-27" мы обязательно получим недополученные результаты, которые из-за аварии мы не получили при реализации миссии "Луна-25", - сказал Борисов.

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