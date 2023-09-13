Американский телеканал рассказал об изготовлении компанией Рината Ахметова ложных целей - макетов военной техники для ВСУ

Источник изображения: topwar.ru

Как на линии фронта, так и за ней, в тылу, особое значение приобретают ложные цели – высококачественные макеты, имитирующие танки, артиллерийские орудия, ракетные установки, бронемашины. Использование таких ложных целей дезориентирует противника и заставляет его расходовать впустую свои боеприпасы, включая и дорогостоящие ракеты.

На Украине ВСУ активно используют ложные цели, расставляя их и вблизи линии фронта, и на удалении от нее. Американский телеканал CNN рассказал об изготовлении таких ложных целей. Их делают на предприятии компании «Метинвестом» украинского олигарха Рината Ахметова.

Все ложные цели, отмечает телеканал, представляют собой высококачественные макеты, над созданием которых трудятся опытные и квалифицированные мастера. На продемонстрированных телеканалом кадрах мы можем увидеть как процесс создания макетов вооружений в цеху предприятия, так и уже размещенные в лесопосадках ложные цели.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Украинское командование делает ставку на то, что российские войска, обнаруживая с помощью беспилотных летательных аппаратов и иных средств разведки данные ложные цели, будут наносить по ним удары, расходуя свои ракеты.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Кроме того, ложная информация о нахождении большого количества танков, артиллерии и другой военной техники противника на определенном участке может дезориентировать ВС РФ, как считают в командовании ВСУ, и тогда российские войска могут держать на данном участке более многочисленные контингенты, ослабляя оборону на других участках, а также перебрасывать собственное вооружение и военную технику.