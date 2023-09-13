Шведский эксперт считает, что капитуляция украинской армии – вопрос времени

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Сдача украинских вооруженных сил – лишь вопрос времени. С таким заявлением выступил шведский эксперт Ларс Берн, сообщает swebbTV. Эксперт фактически прогнозирует капитуляцию украинской армии в обозримом будущем.

Аналитик считает, что украинское контрнаступление было очень сильно «раздуто» средствами массовой информации. Однако даже использование переданных странами Запада вооружений не помогло ВСУ. Контрнаступление провалилось, отмечает Берн.

Это лишь вопрос времени, когда украинской армии придется сдаться. Это сильно раздутое наступление, осуществленное с использованием западного оружия, потерпело фиаско

- отмечает Берн.

Отдельное внимание эксперт уделил политике западных масс-медиа. По утверждению Берна, средства массовой информации США и стран Европы склонны раздувать до уровня большого достижения самый ничтожный успех украинских формирований. Шведский аналитик считает, что, если Украина в чем и преуспела в действительности, так это в пропаганде, формируя «красивую картинку» для западного потребления.

Сам Берн не первый раз критикует политику Запада в отношении украинского конфликта. В частности, он называл действия Североатлантического альянса «морально предосудительными настолько, насколько это возможно», и отмечал, что Запад ведет руками украинцев прокси-войну против России, совершенно не жалея украинский народ. Причиной сложившейся ситуации Берн считает ненависть к России, которая ослепила многих американских и европейских политиков.

Отметим, что на Западе все чаще появляются критические публикации по вопросу украинского конфликта. Многие эксперты сомневаются в том, что Киеву удастся одержать победу на поле боя, и утверждают, что дальнейшая военная помощь Запада влечет за собой лишь дополнительные жертвы.