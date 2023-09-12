Войти
ТАСС

Зеленский рассказал главе МИД ФРГ о потребностях ВСУ в ракетах и системах ПВО

279
0
0
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
Источник изображения: Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Президент Украины отметил важность привлечения дополнительной помощи со стороны партнеров для усиления артиллерии

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал министру иностранных дел Германии Анналене Бербок о потребностях украинских вооруженных сил, в частности в системах противовоздушной обороны (ПВО) и ракетах большой дальности.

"Президент подробно остановился на неотложных потребностях сил обороны Украины на поле боя. Отдельное внимание было уделено дальнейшему укреплению украинской системы противовоздушной обороны, в частности для защиты юга Украины и "зернового коридора". Президент отметил важность привлечения дополнительной помощи со стороны партнеров для усиления артиллерии <...>. В частности, за счет систем калибра 155 мм и ракет большой дальности", - говорится в сообщении на сайте главы украинского государства по итогам встречи с Бербок в Киеве.

В Telegram-канале Зеленский указал, что также обсудил с министром иностранных дел военное взаимодействие, сотрудничество в сфере энергетики и стремления Киева к членству в ЕС.

Перед этим Бербок встретилась с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. На пресс-конференции по итогам переговоров она указала, что не может обещать поставок Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus. Однако Кулеба тут же заявил, что ФРГ сделает это в любом случае, и упрекнул Берлин в пустой трате времени.

Власти Германии пока не приняли решение о поставках Киеву Taurus. Канцлер ФРГ Олаф Шольц неоднократно говорил, что все шаги по вопросам поставок оружия согласовываются с партнерами, в том числе за океаном. Он отмечал, что приоритетом ФРГ по-прежнему является обеспечение Украины средствами противовоздушной обороны и артиллерийскими боеприпасами. Основной причиной, по которой власти Германии не решаются поставить Киеву ракеты, является опасение, что украинские войска будут ими наносить удары по целям на территории РФ. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Украина
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
11.09.2023
Эксперты RUSI: ВСУ или гибнут в атаках, или проходят 700 метров за 5 дней
13.06.2023
«Мозговому центру» Европы не повезло с народом
08.07.2022
В ЕС больше озабочены Украиной, чем своими гражданами. Это серьезный риск
16.04.2021
Взгляд «Гардиан» на НАТО и Украину: время солидарности (The Guardian, Великобритания)
11.12.2019
Макрон произнес вслух то, что стыдились сказать другие: Россия не исчезнет, нам придется договариваться (Gazeta Wyborcza, Польша)
22.10.2019
MDR (Германия): "В Крыму не было ни войны, ни убитых"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.09 09:21
  • 55127
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.09 09:01
  • 1
Две ракеты для запусков космических кораблей на МКС доставили на Байконур
  • 12.09 09:00
  • 1
Песков заявил о необходимости глубокого анализа решения Еревана об отказе от учений ОДКБ и намерения проводить их с США
  • 12.09 08:46
  • 17
В России раскрыли главные боевые преимущества истребителя Су-34
  • 12.09 02:48
  • 5
ВСУ прекратили обстрелы Запорожской АЭС
  • 11.09 13:17
  • 32
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 11.09 12:36
  • 2
России нужны свои «фабрики мысли»
  • 11.09 12:24
  • 80
Руководство "Ростеха" оценивает дефицит высококвалифицированных кадров на своих предприятиях в десятки тысяч человек
  • 11.09 05:12
  • 2634
Как насчёт юмористического раздела?
  • 11.09 04:49
  • 1
Мировые державы в ожидании корейского конфликта
  • 11.09 00:51
  • 9
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 10.09 05:02
  • 6
Контроль низко летящих целей.
  • 10.09 03:20
  • 4
Зенитные артсистемы получают вторую жизнь
  • 10.09 03:14
  • 2
Эрдоган уехал из России не с пустыми руками. Вот чего он добился
  • 09.09 00:48
  • 2
В Роскосмосе сообщили о продолжении работы комиссии по выяснению причин крушения "Луны-25"