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Интерфакс-АВН

Осуществление Киевом террористических атак подтверждает необходимость продолжения СВО - Песков

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ ТАСС

Владивосток. 11 сентября. ИНТЕРФАКС - Власти Украины продолжают тактику террористических атак и нападений на гражданские объекты, и это подтверждает необходимость продолжения специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Киевский режим не гнушается практикой террористических атак, он не гнушается практикой организации покушений, террористических атак против известных людей, лидеров общественного мнения и, конечно, ударов по гражданским целям", - сказал он в эфире телеканала "РБК-ТВ".

"Мы видим, что киевский режим тяготеет к тому, чтобы эту практику продолжать, и, наверное, это обуславливает необходимость безусловного продолжения специальной военной операции, чтобы эта угроза была полностью купирована", - отметил Песков.

При этом представитель Кремля отметил, что российские военные и службы безопасности совершенствуют методы борьбы с такими атаками.

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Страны
Россия
Украина
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