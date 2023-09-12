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Женская команда Челси в ЛЧ сезона 2018-19

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Одним из самых сильных представителей английского женского футбола является Челси. Команда пять раз побеждала в национальном первенстве и дважды завоевывала Кубок Англии. Посети 1xBet официальный сайт и зарегистрируй аккаунт с бонусом, чтобы ставить на все матчи женского футбола. Если говорить о Челси, то на европейских турнирах результаты коллектива очень скромные. Высшими достижениями являются выход в полуфинал Лиги Чемпионов сезона 2018-19 и участие в финале этого турнира в сезоне 2020-21.


Женская команда Челси в Лиге Чемпионов сезона 2018-2019 годов.
Источник: Женская команда Челси

Несмотря на посредственные результаты, команда регулярно присутствует в еврокубках. Зачастую “синим” редко удается пройти выше стадии одной шестнадцатой. Однако если вы уверены, что вскоре англичанкам повезет больше, смело открывайте 1xBet.kg/ru/line - все ставки на спорт линия доступны на любые европейские турниры.


Стоит рассмотреть, как женской команде Челси впервые в своей истории удалось сыграть в полуфинале ЛЧ. Итак, в сезоне 2018-19 “синие” встретили:

  • Сараево-2000, Босния и Герцеговина;
  • Фиорентина, Италия;
  • ПСЖ, Франция;
  • Лион, Франция.

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Матчи “синих” в плей-офф


Англичанки не участвовали в квалификационных турах, а сразу выступили в основной стадии ЛЧ. В одной шестнадцатой финала их оппонентом стал скромный коллектив из Сараево – СФК-2000. Англичанки разгромили его в первой игре 0:5 и укрепили победу в следующей встрече: 6:0. Общий результат 11:0 порадовал болельщиков и стал билетом в одну восьмую. На 1xBet.kg/ru/live подобные напряженные матчи доступны не только для ставок. Параллельно с пари можно следить за статистикой и трансляцией игры.


Следующем оппонентом Челси стала итальянская Фиорентина. В первой игре долго не удавалось определить сильнейшего и англичанки выиграли с минимальным отрывом 1:0. Однако в ответном матче они собрались с силами и тотально развалили оппонента с результатом 0:6. На 1xBet вы найдете сотни встреч, которые не уступают в зрелищности.


Казалось, что на стадии одной четвертой турнир для Челси закончится. Ведь команду ждал ПСЖ – двукратный серебряный призер ЛЧ. Но коллективу из Англии удалось дважды победить со счетом 1:0 и обеспечить себе выход дальше. В полуфинале их оппонентом стал фаворит того розыгрыша – французский Лион. Рекордсмен по количеству кубков ЛЧ выиграл один матч, а второй закончил вничью. Однако счет 2:3 был не в пользу англичанок, поэтому они закончили свой путь на том турнире. А свом ставки на спорт в линии от 1xBet делайте на любые футбольные турниры, ведь на сайте букмекера размещены сотни матчей с отличными коэффициентами.

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