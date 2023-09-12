США предупредили, что готовность России применить ядерное оружие — не блеф

США должны избегать эскалации конфликта с Россией из-за вопросов, которые гораздо важнее для Москвы, чем для них, пишет ТАС. Это чревато применением ядерного оружия, и Кремль здесь не блефует, предупреждает автор.

Дуг Бэндоу

Украина привлекает многих американских политиков своей борьбой. Отсюда их готовность испытывать выдержку ядерной державы России.

Российско-украинский вооруженный конфликт продолжается. В прошлом году предположения о быстрой победе русских не сбылись. В этом году рухнули надежды на грандиозную победу Украины, когда киевское контрнаступление потерпело неудачу, так как ВСУ не удалось взломать российскую оборону и занять Донбасс и Крым.

Администрация Байдена продолжает курс на эскалацию, но делает это медленно. Она боится реакции Москвы на свою политику, из-за которой будет гибнуть больше российских солдат и уничтожаться больше российской боевой техники. Несмотря на все свои грехи, Вашингтон, по всей видимости, не хочет начинать войну с Россией. Особенно ядерный Армагеддон, которым грозят российские руководители (Россия не намерена первой применять ядерное оружие и рассматривает его как средство защиты. – Прим. ИноСМИ). Бывший президент Дмитрий Медведев назвал его "ядерным апокалипсисом", а председатель Государственной Думы Вячеслав Володин – "глобальной катастрофой".

Гораздо меньше обмен ядерными ударами беспокоит вашингтонских покровителей Киева, а также большинство украинцев, как из правительства, так и нет. Больше всего Киев хочет (хотя редко говорит об этом вслух), чтобы в военные действия вступили США. В ноябре прошлого года Владимир Зеленский попытался ложью втянуть Америку в этот конфликт, заявив, что Россия нанесла ракетный удар по Польше. На самом деле, это была украинская ракета. Зеленский своими действиями вызвал обеспокоенность в Америке и во всем мире по поводу возможной ядерной эскалации, хотя стратегический интерес союзников к исходу этого конфликта весьма ограничен.

США и европейские страны обладают экономическим и военным превосходством над Москвой. Чтобы это компенсировать, Москва установила более низкий, чем на Западе, порог применения ядерного оружия. Она давно уже заявляет о своей готовности к его использованию, отмечая, что эта готовность выше, чем у американцев. Вот что говорит Валерий Акименко из Исследовательского центра по изучению конфликтов: "Разногласия из-за точного порога применения ядерного оружия Россией скрывают то важное обстоятельство, что он гораздо ниже, чем у западных ядерных держав. Признание возможности ядерной войны красной нитью проходит по российской военной теории и практике".

Некоторые аналитики прогнозируют, что отсутствие паритета между США и Европой, с одной стороны, и Россией. с другой, вынудит Москву еще больше полагаться на тактическое ядерное оружие. Это помешает Западу делать ставку на свое неядерное превосходство для достижения победы. Похожая динамика разыгрывается и в ходе украинского конфликта.

Российская СВО вызвала ужасные гуманитарные последствия. Она не была оправданной, но была спровоцирована. Союзники легкомысленно и безрассудно стремились установить свое военное превосходство прямо на границах России. Если бы Москва вела себя аналогичным образом, расширяя враждебный альянс и способствуя смене режимов в Западном полушарии, США в ответ на это начали бы агрессивные и даже провокационные действия. Для правительства Путина этот конфликт является экзистенциальным. А это значит, что Россия готова тратить и рисковать гораздо больше, чем Вашингтон, для которого данный конфликт и особенно такие незначительные детали, как окончательные границы, в лучшем случае имеют второстепенное значение.

Хотя США увеличивают свой вклад в этот опосредованный конфликт с Россией, она пока реагирует на их действия сдержанно и осмотрительно. Москва не предпринимает попыток начать на Украине тотальную войну и не наносит удары по поставляемому Киеву оружию за пределами украинских границ. Что самое важное, Москва не применяет против Украины ни стратегическое, ни тактическое ядерное оружие. Тем не менее, возможность его применения удерживает Вашингтон от более решительных действий, на которых настаивают сторонники Киева.

Поэтому звучат требования, чтобы Соединенные Штаты (когда речь заходит о ядерной политике, в НАТО нет более важной и влиятельной страны) отбросили осторожность в сторону и разоблачили российский блеф. Например, Оливия Янчик (Olivia Yanchik) из Атлантического совета недавно пожаловалась, что из-за действий Москвы налицо "нерешительность и медлительность" в вопросе вооружения Киева. Она добавила: "Если Запад не даст отпор ядерному запугиванию Владимира Путина, он с большой долей вероятности будет продолжать такую тактику. Другие неизбежно станут брать с него пример. И тогда весь мир окунется в новую эпоху международной нестабильности, поскольку многие страны будут стремиться в срочном порядке стать обладателями ядерного оружия сдерживания".

Но Янчик опоздала со своими призывами. Страны грозят применением такого оружия с момента его изобретения. Вашингтон —отнюдь не безвинный простачок, которому досаждают до зубов вооружившиеся ядерным оружием бандиты. Он и сам рассматривает ядерное оружие как конечное средство сдерживания и принуждения. Здесь уместно вспомнить "массированное возмездие", являющееся зеркальным отображением сегодняшней стратегии Москвы. Его цель состояла в том, чтобы удержать Советы от нападения на Западную Европу, и применялась эта концепция в то время, когда неядерные силы союзников были заметно слабее Советской Армии. Израиль, Пакистан и Северная Корея тоже грозят применить ядерное оружие, если столкнутся с превосходящими силами противника, или уверяют другие страны, что могут так поступить.

Более того, поскольку ядерное оружие является лучшим средством сдерживания, устрашения и ответа на угрозы со стороны самой сильной в мире державы, которая регулярно осуществляет смену режимов в целях усиления своего политического влияния и/или достижения коммерческих преимуществ, возникают мощные стимулы для его распространения. Например, Пхеньян вполне может преследовать как наступательные, так и оборонительные цели. Тем не менее, расчет на добрую волю США был бы глупостью со стороны любого северокорейского лидера, желающего выжить. Когда КНДР завершит создание сил сдерживания, разработав межконтинентальную баллистическую ракету, способную нанести удар по материковой части США, Вашингтону придется действовать на Корейском полуострове гораздо осторожнее и осмотрительнее – даже с обычным оружием.

Что самое важное, Янчик не предлагает никаких решений, когда говорит о "решительном ответе партнеров Украины". Трудно возражать против "решительного ответа", когда нет конкретики. Но что должен делать Запада для противодействия российским ядерным угрозам? Вводить новые экономические санкции, эффект от которых на сегодня очень ограниченный? Уговаривать страны Глобального Юга принимать больше резолюций с критикой Москвы? Лорен Сукин (Lauren Sukin) из Лондонской школы экономики предлагает следующее: "Москва должна быть уверена, что Запад ни в коей мере не потерпит никакого применения ядерного оружия. Если произойдет трагедия, ее немедленно, резко и решительно осудит все мировое сообщество, и последует череда наказаний, начиная с еще более суровых санкций и кончая изгнанием России из международных организаций". Но все эти последствия не будут иметь особого значения, если Москва решит, что ситуация требует применения ядерного оружия.

А как насчет "крайних мер"? Четыре года тому назад исследовательская организация Rand Corporation изложила перечень мер, которые может принять Вашингтон для ослабления и запугивания России. Многие из них носят опосредованный характер, нацелены на долгосрочную перспективу и вряд ли могут удержать Москву от применения ядерного оружия. Другие меры дороги и вынудят США заняться обороной континента, который и без того чрезмерно полагается на Вашингтон. И наконец, там есть предложения по дестабилизации путинского режима. Но они наверняка вынудят Москву пойти на ответные крайние меры.

Самое радикальное предложение – пригрозить России войной, если она применит ядерное оружие против Украины. Или еще хуже, самим инициировать боевые действия, в том числе, с применением ядерного оружия. Автор провальной политики по Афганистану Дэвид Петреус, раскрывший секретную информацию своему биографу и любовнице, предложил начать полномасштабную неядерную войну против Москвы, очевидно полагая, что Путин согласится на такое общенациональное и личное унижение. Это будет дикая и безответственная авантюра, особенно с учетом того, что в отличие от Украины, интересы США здесь в лучшем случае второстепенные. Сенатор Роджер Викер (Roger Wicker) предложил США подумать о вмешательстве в этот конфликт с использованием ядерного оружия, даже если Россия его первой не применит. Трудно себе представить, как в таком случае удастся предотвратить разрушительную ядерную войну.

Естественно, угроза применения ядерного оружия оказывает сдерживающее и устрашающее воздействие. Это фундамент теории сдерживания и взаимно гарантированного уничтожения, которая определяла советско-американские отношения в ядерную эпоху. Более того, это касается не только России, поскольку "НАТО – это ядерный альянс". НАТО продолжает делать ставку на ядерное оружие, чтобы выполнить свое обещание защитить то, что невозможно защитить – прежде всего, прибалтийские страны. Но наличие у альянса ядерного оружия наверняка удерживает Москву от военных действий против них.

Российское ядерное оружие оказывает сегодня такое же сдерживающее и устрашающее воздействие. Несомненно, у ядерных держав есть причины блефовать. Но далеко не все, что они говорят, — это блеф. Сукин из Лондонской школы экономики предупреждает, что такие угрозы вполне серьезны: "Государства выступают с ядерными угрозами, чтобы обозначить границы вокруг вопросов, которые имеют для них наибольшее значение. Далее, важна частота таких угроз. Даже когда начало шумное, в периоды усиления угроз их авторы предпринимают сопутствующие агрессивные действия". А российские угрозы кажутся весьма достоверными, если ознакомиться с ядерной доктриной Москвы.

Нет сомнений, Путин не хочет без нужды применять ядерное оружие и делать это в пустяковых целях. Более того, он явно понимает, что его страна заплатит высокую цену, если первой после США использует ядерное оружие. Тем не менее, обстоятельства подчеркивают серьезность российских угроз. Поражение в вооруженном конфликте, особенно если оно приведет к потере территорий, таких как Крым, наверняка будет расценено как недопустимое и слишком дорогостоящее в политическом и личном плане.

Прошлой осенью в одной натовской публикации был напечатан следующий комментарий:

"Если украинские войска сумеют занять территорию Крыма, что в данный момент кажется лишь досужим домыслом, несмотря на недавние успехи, Владимир Путин может подвергнуться мощному давлению внутри страны и будет вынужден предпринять радикальные действия. Короче говоря, неясность относительно того, считает ли Россия Крым территорией "статус-кво", может привести к просчетам и к ядерной эскалации".

Опасно исходить из того, что русский медведь на самом деле — лишь бумажный тигр. В таких условиях требуется осмотрительность и осторожность, а также то, что Янчик называет "нерешительностью и медлительностью". Все остальное – абсолютная и даже самоубийственная безответственность. Но борьба Украины против российской агрессии кажется привлекательной многим американским политикам. Поэтому они готовы испытывать выдержку ядерной державы России, игнорируя вполне реальную угрозу обмена ядерными ударами, которые приведут эти страны к гибели.

Высшим приоритетом американского государства должны быть интересы Америки. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, писал апостол Павел. Конечно, то же самое можно сказать о готовности Владимира Путина применить ядерное оружие в вооруженном конфликте с Украиной. Ничто в этом трагическом конфликте не оправдывает участия США. И уж конечно, Вашингтон должен избегать ядерной конфронтации из-за вопросов, которые гораздо важнее для Москвы, чем для него.