Jump Aero готовит к разработке JA1 Pulse – аппарат для сверхбыстрой медицинской помощи

JA1 Pulse

Компания Jump Aero сообщила о договоренности с сервисом скорой помощи Falck Ambulance Services на создание нового устройства JA1 Pulse для максимально быстрой доставки парамедиков к пациенту. Уже проработана его концепция и известны базовые характеристики. Такая машина не заменит карету скорой помощи, так как может перемещать всего одного человека, зато она легко и быстро облетает типичные препятствия.

Pulse использует вертикальный взлет и посадку, человек внутри гондолы изначально стоит. После набора высота аппарат опрокидывается в горизонтальное положение и летит как самолет, пассажир в это время лежит внутри. Устройство сконструировано так, чтобы стойки его пропеллеров при горизонтальном полете образовывали подобие крыльев биплана для лучшей устойчивости.

JA1 Pulse

Максимальная скорость полета достигает 460 км/ч, дальность действия 50 км, грузоподъемность не превышает 150 кг – это медик со своим базовым оборудованием. Pulse перевозится на небольшом грузовике и готовится к работе всего за минуту. Каждый из восьми двигателей имеет отдельную батарею на 11 кВт⋅ч, их можно заряжать параллельно. Машина способна садиться на склоны под углом до 10 градусов. Согласно концепции, Pulse быстро доставляет на место специалиста для оказания срочной помощи пострадавшим, пока основная команда движется по сложной местности. Также это своего рода разведывательный транспорт – при наличии многих пострадавших на местности со сложным рельефом врач может быстро перемещаться между ними, оценивать их состояние и расставлять приоритеты для остальных медиков. Сроки разработки JA1 Pulse пока неизвестны.

Александр Мартыненко