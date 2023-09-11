Войти
Техкульт

Jump Aero готовит к разработке JA1 Pulse – аппарат для сверхбыстрой медицинской помощи

357
0
0

JA1 Pulse

Компания Jump Aero сообщила о договоренности с сервисом скорой помощи Falck Ambulance Services на создание нового устройства JA1 Pulse для максимально быстрой доставки парамедиков к пациенту. Уже проработана его концепция и известны базовые характеристики. Такая машина не заменит карету скорой помощи, так как может перемещать всего одного человека, зато она легко и быстро облетает типичные препятствия.

Pulse использует вертикальный взлет и посадку, человек внутри гондолы изначально стоит. После набора высота аппарат опрокидывается в горизонтальное положение и летит как самолет, пассажир в это время лежит внутри. Устройство сконструировано так, чтобы стойки его пропеллеров при горизонтальном полете образовывали подобие крыльев биплана для лучшей устойчивости.

JA1 Pulse

Максимальная скорость полета достигает 460 км/ч, дальность действия 50 км, грузоподъемность не превышает 150 кг – это медик со своим базовым оборудованием. Pulse перевозится на небольшом грузовике и готовится к работе всего за минуту. Каждый из восьми двигателей имеет отдельную батарею на 11 кВт⋅ч, их можно заряжать параллельно. Машина способна садиться на склоны под углом до 10 градусов. Согласно концепции, Pulse быстро доставляет на место специалиста для оказания срочной помощи пострадавшим, пока основная команда движется по сложной местности. Также это своего рода разведывательный транспорт – при наличии многих пострадавших на местности со сложным рельефом врач может быстро перемещаться между ними, оценивать их состояние и расставлять приоритеты для остальных медиков. Сроки разработки JA1 Pulse пока неизвестны.

Александр Мартыненко

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.09 12:36
  • 2
России нужны свои «фабрики мысли»
  • 11.09 12:35
  • 55116
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.09 12:30
  • 31
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 11.09 12:24
  • 80
Руководство "Ростеха" оценивает дефицит высококвалифицированных кадров на своих предприятиях в десятки тысяч человек
  • 11.09 05:12
  • 2634
Как насчёт юмористического раздела?
  • 11.09 04:49
  • 1
Мировые державы в ожидании корейского конфликта
  • 11.09 00:51
  • 9
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 11.09 00:15
  • 10
В России раскрыли главные боевые преимущества истребителя Су-34
  • 10.09 05:02
  • 6
Контроль низко летящих целей.
  • 10.09 03:20
  • 4
Зенитные артсистемы получают вторую жизнь
  • 10.09 03:14
  • 2
Эрдоган уехал из России не с пустыми руками. Вот чего он добился
  • 09.09 00:48
  • 2
В Роскосмосе сообщили о продолжении работы комиссии по выяснению причин крушения "Луны-25"
  • 08.09 23:20
  • 2
Эксперты: сбивать БЛА вертолетами над территорией РФ оправданно, несмотря на дороговизну
  • 08.09 14:43
  • 2
Евросоюз пообещал Украине помощи в два раза больше по сравнению с США
  • 08.09 14:42
  • 2
Россия остается гарантом безопасности и продолжает конструктивную работу с Ереваном и Баку - Песков