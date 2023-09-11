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Интерфакс-АВН

США готовятся примерно вдвое сократить военное присутствие в Нигере - СМИ

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Военнослужащие армии США
Военнослужащие армии США.
Источник изображения: © AP Photo / dpa/Nicolas Armer

Вашингтон. 8 сентября. ИНТЕРФАКС - Командование США ведет подготовку к выводу из Нигера в предстоящие недели до половины военного контингента, сообщает в пятницу Politico со ссылкой на источники в Пентагоне.

"Два представителя Минобороны США, обладающие конкретной информацией, заявили, что военные готовятся примерно на половину сократить свое присутствие в Нигере в течение следующих несколько недель, в то время как в столице страны Ниамее идут акции протеста", - отмечает издание.

"По словам одного из представителей Минобороны, в результате общее число военнослужащих в Нигере может сократиться с 1,2 тыс. человек, как было до переворота 26 июля, до отметки (...) между 500 и 1 тыс. человек", - уточняет Politico.

Ранее поступала информация, что США уже эвакуируют из Нигера небольшое число военных, не задействованных в выполнении основных задач.

"Мы стараемся сократить присутствие в Ниамее, но еще сохраняем возможность проводить контртеррористические операции", - заявил один из представителей Пентагона.

Накануне представитель Пентагона Сабрина Сингх подтвердила, что США проводят передислокацию части военных на базу в Агадесе, где размещены беспилотники. Она пояснила, что конкретной угрозы для американских военных нет, и что они сохранят небольшое присутствие в Ниамее.

Администрация США пока не признала события 26 июля в Нигере "переворотом". Однако Пентагон приостановил совместные тренировки с военными Нигера, вылеты с базы в Агадесе стали редки.

Ранее на этой неделе газета Le Monde сообщила, что Франция начала обсуждать с военными Нигера вывод ряда своих военных подразделений из страны. При этом в Ниамее неоднократно проходили акции протеста против французского военного присутствия.

26 июля в Нигере произошел госпереворот. Военные свергли президента страны Мохамеда Базума. Новым лидером был объявлен генерал Абдурахман Тчиани, который пообещал передать власть гражданским в ближайшие три года.

Западные страны и многие страны африканского региона резко раскритиковали путч. Власти Мали и Буркина-Фасо выразили свою поддержку.

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