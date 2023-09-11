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Интерфакс-АВН

"Швабе" продолжает поиск новых решений в области фотоники - замгендиректора холдинга

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Холдинг Швабе
Холдинг Швабе.
Источник изображения: © Фото предоставлено пресс-службой холдинга "Швабе"

Москва. 8 сентября. ИНТЕРФАКС - Холдинг "Швабе" представил на проходящей в Новосибирске конференции "Фотоника-2023" результаты последних научных достижений в области развития отечественных фотоэлектронных технологий, сообщает пресс-служба холдинга.

"Усилиями ученых и разработчиков холдинга проведено множество фундаментальных и прикладных исследований в области фотоники. Их результат - создание передовых систем, комплексов, материалов и элементов различного назначения. Несмотря на то, что "Швабе" обладает десятками уникальных технологий, мы продолжаем поиск новых решений. Ведь фотоника - это та область науки, где предстоит еще многое изучить", - сказал заместитель генерального директора "Швабе" - руководитель приоритетного технологического направления по технологиям оптоэлектроники и фотоники Сергей Попов, слова которого приводятся в размещенном в пятницу на сайте холдинга сообщении.

По информации пресс-службы, результатами разработки и серийного выпуска фотоприемников и устройств для регистрации инфракрасного излучения заданного диапазона спектра в оптико-электронных системах космического базирования поделились с участниками конференции представители Московского завода "САПФИР".

"НИИ "Полюс" имени М.Ф.Стельмаха представил результаты научно-практических исследований по изучению и сравнению способов монтажа мощных инфракрасных решеток лазерных диодов для оптической накачки твердотельных лазеров. В ходе выступления были продемонстрированы преимущества и перспективы конструкции с использованием индиевого припоя по отношению к конструкции на основе клея с алмазным порошком", - информирует пресс-служба.

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Страны
Россия
Проекты
Фотоника
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