"Швабе" продолжает поиск новых решений в области фотоники - замгендиректора холдинга

Москва. 8 сентября. ИНТЕРФАКС - Холдинг "Швабе" представил на проходящей в Новосибирске конференции "Фотоника-2023" результаты последних научных достижений в области развития отечественных фотоэлектронных технологий, сообщает пресс-служба холдинга.

"Усилиями ученых и разработчиков холдинга проведено множество фундаментальных и прикладных исследований в области фотоники. Их результат - создание передовых систем, комплексов, материалов и элементов различного назначения. Несмотря на то, что "Швабе" обладает десятками уникальных технологий, мы продолжаем поиск новых решений. Ведь фотоника - это та область науки, где предстоит еще многое изучить", - сказал заместитель генерального директора "Швабе" - руководитель приоритетного технологического направления по технологиям оптоэлектроники и фотоники Сергей Попов, слова которого приводятся в размещенном в пятницу на сайте холдинга сообщении.

По информации пресс-службы, результатами разработки и серийного выпуска фотоприемников и устройств для регистрации инфракрасного излучения заданного диапазона спектра в оптико-электронных системах космического базирования поделились с участниками конференции представители Московского завода "САПФИР".

"НИИ "Полюс" имени М.Ф.Стельмаха представил результаты научно-практических исследований по изучению и сравнению способов монтажа мощных инфракрасных решеток лазерных диодов для оптической накачки твердотельных лазеров. В ходе выступления были продемонстрированы преимущества и перспективы конструкции с использованием индиевого припоя по отношению к конструкции на основе клея с алмазным порошком", - информирует пресс-служба.