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Интерфакс-АВН

В Польше находится более 10 тыс. военнослужащих США - американский посол

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Боевые вертолёты Boeing AH-64E Apache Guardian из состава 1-й воздушно-кавалерийской бригады армейской авиации 1-й кавалерийской дивизии армии США на аэродроме МИрославец в Польше, 04.04.2022
Боевые вертолёты Boeing AH-64E Apache Guardian из состава 1-й воздушно-кавалерийской бригады армейской авиации 1-й кавалерийской дивизии армии США на аэродроме МИрославец в Польше, 04.04.2022.
Источник изображения: Hedil Hernández / министерство обороны США

Минск. 8 сентября. ИНТЕРФАКС - В Польше дислоцированы более 10 тыс. военнослужащих США, сообщил американский посол в Варшаве Марк Бжезинский.

"В Польше находятся более 10 тыс. американских солдат, которые дислоцированы по всей стране. Это не случайно. Рука об руку с польскими солдатами мы реализуем задание от президента Джо Байдена: каждый сантиметр пространства НАТО - включая Польшу, разумеется - в безопасности и защищен", - сказал Бжезинский в интервью газете Rzeczpospolita.

По его словам, Польша и США сотрудничают в военной сфере "настолько тесно, насколько это возможно между союзниками". "Мы говорим на одном технологическом языке - в том смысле, что используем одно и тоже оснащение", - пояснил он.

"Техника, которая сейчас передается из США в Польшу - высшего мирового класса. Вертолеты Apache, истребители F-35, РСЗО HIMARS - это техника, которую мы используем в наиважнейших для нас местах по всему миру. И всем этим мы делимся с Польшей", - отметил Бжезинский.

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AH-64
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