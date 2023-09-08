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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Беларусь – ОДКБ:

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«Безответственной политике США и их союзников мы должны противопоставить сплочённость и твёрдую решимость защитить интересы наших народов…»

Беларусь – ОДКБ: «Безответственной политике

США и их союзников мы должны противопоставить сплочённость и твёрдую решимость защитить интересы наших народов…».

Источник: belvpo.com

В Беларуси завершилось военное учение Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Боевое братство-2023», проходившее в период с 1 по 6 сентября на полигонах и участках местности Брестской, Гродненской и Минской областей республики.

В белорусском военном ведомстве отметили, что учение «Боевое братство-2023» проведено в соответствии с планом совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2023 год. В нём приняли участие воинские контингенты, оперативные группы, полицейские (милицейские) силы, подразделения министерств по чрезвычайным ситуациям государств ОДКБ (за исключением Армении), оперативные группы объединенного штаба и секретариата ОДКБ, подразделения государственного пограничного комитета Беларуси.

Всего в мероприятии были задействованы более 2,5 тыс. военнослужащих и свыше 500 единиц вооружения, военной и специальной техники. Ранее министр обороны Беларуси Виктор Хренин отметил, что основной контингент участников составляли белорусские военные, а прибывших из других стран было немного. По его словам, состоявшееся учение имело больше штабной характер.

Вместе с тем следует отметить, что в рамках практических действий были отработаны самые серьёзные вопросы. Причём происходило это не только в ходе основных оперативно-стратегических маневров. В частности, во время специального учения с объединённым формированием РХБЗ и медицинского обеспечения ОДКБ «Барьер-2023» (один из этапов «Боевого братства-2023») были выполнены мероприятия по недопущению распространения условной биологической угрозы.

Стоит обратить внимание, что тематика специального учения выбрана не случайно. Как известно, несмотря на заверения Вашингтона о прекращении работы биолабораторий США на Украине, те продолжали свою деятельность достаточно долгое время. Об этом ещё в марте текущего года сообщил начальник войск РХБ защиты вооружённых сил Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Очевидно, что подобные лаборатории США имеют по всему миру, особенно на территориях своих «колоний» и стран-сателлитов. Иными словами, под предлогом снижения рисков распространения инфекционных заболеваний Пентагон ведёт активные изыскания в военно-биологической сфере, включая разработку патогенных биоматериалов. Кроме того, в данном контексте можно вспомнить, как в ходе боевых действий на Украине Запорожская АЭС неоднократно подвергалась обстрелу со стороны ВСУ, не смотря на угрозу радиационного заражения.

Таким образом, применительно к Беларуси, вблизи границ которой Польша целенаправленно готовит ударную группировку войск, вопросы РХБ безопасности очень даже актуальные. Судя по стремительным темпам, с которыми Варшава приближает начало агрессии против Республики Беларусь, там не придают значения ни наличию БелАЭС, расположенной по соседству с Литвой (кстати, союзник «посполитой» по НАТО), ни тактическому ядерному оружию, также имеющемуся в Беларуси.

В этой связи во время встречи 5 сентября с членами Координационного совещания председателей комитетов по обороне и безопасности парламентов государств-членов ОДКБ вице-спикер белорусского парламента Валерий Мицкевич выразил общее мнение присутствовавших: «Безответственной политике США и их союзников мы должны противопоставить сплочённость, твёрдую решимость защитить интересы наших народов и волю к созиданию мира на принципах справедливости, равноправия, взаимоуважения и сотрудничества».

Также о необходимости сохранения единства и усиления роли ОДКБ, как противовеса блоку НАТО, высказался на заключительном этапе «Боевого братства-2023» начальник белорусского Генштаба Виктор Гулевич. «Непростая военно-политическая обстановка, складывающаяся непосредственно у границ ОДКБ, наращивание воинских контингентов НАТО, постоянные попытки вмешательства извне во внутренние дела наших государств, провокации на внешних рубежах Организации, пылающий конфликт в Украине, развязанный и постоянно подогреваемый странами коллективного Запада, свидетельствуют о том, что только совместными усилиями мы сможем противостоять существующим вызовам и угрозам. Именно поэтому уделяем серьёзное внимание подготовке и совместимости штабов войск наших государств при подготовке и ведении боевых действий», – отметил Виктор Гулевич.

Следует напомнить, что в текущем году Беларусь председательствует в ОДКБ, при этом в своей деятельности государство руководствуется девизом «От солидарности и сотрудничества к миру и безопасности». Всё просто и логично. Именно поэтому среди приоритетов, которые Беларусь определила для себя на период председательства, присутствует развитие Коллективных сил ОДКБ и её (Организации) военного потенциала – в том числе за счет проведения совместных мероприятий. Свидетелями чего мы сейчас и являемся.

Мир и безопасность возможны лишь в том случае, когда наши враги будут точно знать, что Беларусь будет решительно отстаивать свои национальные интересы с использованием всех имеющихся средств, в том числе посредством реализации комплекса превентивных мер стратегического сдерживания.

О том, что нужно делать для эффективной реализации этого условия, в своё время хорошо сказал белорусский политический и общественный деятель, председатель ЛДПР Беларуси Олег Гайдукевич. «Задача <…> на ближайшие годы одна: становиться сильнее. Если мы не хотим войны, одними разговорами, что мы нейтральны и никому не угрожаем, её не избежать. Мы видели, как нападали на страны, которые использовали такую же риторику. Чтобы этого не произошло, надо быть сильными во всех сферах», – заявил депутат Палаты представителей Национального собрания Гайдукевич.

Всё, к этим словам добавить больше нечего. Разве что пояснить, что такое «меры стратегического сдерживания», о которых упоминалось ранее.

Цитата из интервью президента Беларуси Александра Лукашенко украинской журналистке Диане Панченко: «Ядерное оружие, которое у нас находится… не будет применено, если против нас не будет агрессии. Если только против нас будет совершен акт агрессии, нападение на Беларусь, мы не будем медлить, ждать — мы применим весь арсенал нашего оружия для сдерживания».

Владимир Вуячич

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