Россия остается гарантом безопасности и продолжает конструктивную работу с Ереваном и Баку - Песков

По его словам, армяно-американские военные учения не способствуют стабилизации обстановки

Москва. 7 сентября. ИНТЕРФАКС - В Кремле заявили, что Россия продолжает оставаться гарантом безопасности в зоне армяно-азербайджанского конфликта и скрупулезную и конструктивную работу с обеими сторонами.

На просьбу журналистов прокомментировать заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что действия Баку привели к эскалации напряженности в регионе, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Россия продолжает выполнять свои функции гаранта безопасности и скрупулезную, последовательную, конструктивную работу как с Ереваном, так и с Баку".