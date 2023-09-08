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Интерфакс-АВН

Россия остается гарантом безопасности и продолжает конструктивную работу с Ереваном и Баку - Песков

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: Артем Геодакян/ ТАСС

По его словам, армяно-американские военные учения не способствуют стабилизации обстановки

Москва. 7 сентября. ИНТЕРФАКС - В Кремле заявили, что Россия продолжает оставаться гарантом безопасности в зоне армяно-азербайджанского конфликта и скрупулезную и конструктивную работу с обеими сторонами.

На просьбу журналистов прокомментировать заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что действия Баку привели к эскалации напряженности в регионе, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Россия продолжает выполнять свои функции гаранта безопасности и скрупулезную, последовательную, конструктивную работу как с Ереваном, так и с Баку".

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Страны
Азербайджан
Армения
Россия
США
Проекты
Военные учения
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