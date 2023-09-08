РФ и США контактируют по гуманитарным вопросам, по крупным сюжетам диалога нет - Рябков

Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве.

Бишкек. 7 сентября. ИНТЕРФАКС- Москва и Вашингтон поддерживают контакты на рабочем уровне по гуманитарным и консульским вопросам, по крупным сюжетам диалога нет, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"У нас бывают, не так редко, контакты на рабочих уровнях, по разным аспектам", - сказал Рябков журналистам в Бишкеке.

Он отметил, что "мы продолжаем рассматривать весь комплекс вопросов, касающихся гуманитарных случаев, визовых дел, функционирования загранучреждений, консульского обслуживания граждан".

"Но это не работа по крупным вопросам, там диалога нет", - заявил Рябков.

Замминистра отметил, что "нежелание США обсуждать сюжеты, рассмотрение которых без России, в обход России бессмысленно, как минимум, это сигнал о том, что нашим американским коллегам на сегодня более важны другие сюжеты".

"Соответственно, мы из этого исходим. Никаких с нашей стороны "инициатив", в плане обращения к американцам, не предвидится. Новостей в этом направлении не будет, но на международных площадках, в многосторонних форматах контакты бывают. Мы сами от этих контактов не отказываемся", - подчеркнул Рябков.

Он продолжил: "Посмотрим, что и как будет происходить с точки зрения позиционирования Вашингтона, как участника тех или иных международных процессов. Погрязнут ли американцы окончательно в собственной всеподавляющей уверенности, что они могут либо в одиночку, либо в кругу своих ближайших единомышленников решить вопросы, которые им нужны".