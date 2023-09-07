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Интерфакс-АВН

Конгресс США одобрил продажу Польше 96 вертолетов Apache - глава польского Минобороны

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Источник изображения: Фото: телеграм-канал bmpd

Минск. 6 сентября. ИНТЕРФАКС - США продаст Польше почти 100 вертолетов Apache, сообщил в среду министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

"У нас есть согласие Конгресса США на продажу Польше 96 вертолетов Apache с радарами и вооружением!", - написал Блащак в своем официальном твиттер-аккаунте.

"Теперь мы начинаем переговоры о цене. Пока процедуры не будут завершены и закупленные вертолеты не будут доставлены в Польшу, армия США будет обеспечивать нас Apache из собственных ресурсов", - добавил польский министр обороны.

Ка сообщалось, ранее Блащак заявлял о намерении создать за счет американских вертолетов Apache и танков Abrams "непреодолимый барьер" на восточной границе.

Он уточнял, что Apache заместят на вооружении польской армии Ми-24.

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  • В новости упоминаются
Страны
Польша
США
Продукция
AH-64
M1 Abrams
Ми-24
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