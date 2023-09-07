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Интерфакс-АВН

Армения и США проведут совместные военные учения - Минобороны республики

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Флаги США и Армении. Источник: geoclub.info.

Ереван. 6 сентября. ИНТЕРФАКС - Армяно-американские совместные военные учения пройдут на территории Армении с 11 сентября, сообщает Минобороны Армении.

"В рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях c 11 по 20 сентября в Армении на базе учебного центра миротворческой бригады Минобороны Армении "Зар" пройдут совместные армяно-американские военные учения "Партнер Орел-2023" (EAGLE PARTNER 2023)", - заявили в пресс-службе Минобороны Армении.

Отмечается, что учения предполагают операции по стабилизации между конфликтующими сторонами при выполнении миротворческих задач.

"Цель учений - повышение уровня взаимодействия подразделения, участвующего в международных миротворческих миссиях в рамках миротворческих операций, обмен передовым опытом в управленческой и тактической коммуникации, а также повышение готовности армянского подразделения к плановым оценкам "Концепции оперативного потенциала" программы НАТО "Партнерство во имя мира", - сообщили в Минобороны.

В ведомстве отметили, что в рамках подготовки к миротворческим миссиям подразделения, готовящиеся к международным миротворческим операциям, регулярно участвуют в аналогичных совместных военных учениях в странах-партнерах.

В январе премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения считает нецелесообразным проведение учений ОДКБ на территории страны в 2023 году.

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