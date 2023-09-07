Осенний призыв – 2023: что нужно знать

Как изменятся правила призывной кампании в России

Осенний призыв 2023 года начнется 1 октября и закончится 31 декабря. При этом срочников отправлять в зону спецоперации не будут. Сколько человек планируется призвать на военную службу, каковы штрафы за неявку и что делать с электронной повесткой на «Госуслугах», — разбирались «Известия».

Когда начинается осенний призыв 2023

В 2023 году осенний призыв в России начнется по расписанию, повестки будут рассылать с 1 октября. Для тех, кто живет в сельской местности и участвует в полевых работах, призыв начнется с 15 октября, а для жителей отдельных регионов Крайнего Севера (например, ЯНАО и Коми) — с 1 ноября.

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Осенний призыв не распространяется на педагогов: им повестки вручают с 1 мая по 15 июня. А жителям Крайнего Севера повестки вручают один раз в год — в зависимости от региона это происходит осенью или весной.

Повестка может прийти и раньше, но в этом случае речь пойдет о предварительной постановке на воинский учет.

Когда заканчивается осенний призыв – 2023

Призывная кампания – 2023 завершится в последний день года, 31 декабря. Точное число человек, которых планируется призвать осенью, пока неизвестно. Отметим, что весной 2023 года на службу отправились 147 тыс. срочников, а осенью 2022 года — 120 тыс. новобранцев.

Горячая линия Министерства обороны Российской Федерации для призывников традиционно заработает с 4 октября, звонки принимаются во вторник и четверг с 10 до 12 часов. Получить ответы на все вопросы в Москве можно будет по телефонам +7(495) 498-96-96, +7(495) 498-96-97, +7(495) 498-96-98, контакты в других регионах есть на сайте Минобороны.

Кто подпадает под осенний призыв

Под осенний призыв 2023 года попадают граждане Российской Федерации мужского пола 2005–1996 годов рождения, не имеющие отсрочки. По закону, призыву на военную службу подлежат мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, обязанные состоять на воинском учете (вне зависимости от того, состоят они или нет), а также не пребывающие в запасе. На срочную службу не призывают мужчин с непогашенной судимостью, арестованных или тех, кто находится под следствием.

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Призывники имеют право пройти службу в разных видах Вооруженных сил РФ и родах войск в соответствии с состоянием здоровья и результатами психологического отбора. Помимо ВС РФ служить можно в войсках Национальной гвардии, МЧС и ФСО. Особенное внимание уделяют комплектованию научных, научно-производственных и спортивных рот. Ежегодно с них призывают порядка 600–700 новобранцев.

Призывной возраст в России: когда заберут в армию

В 2023 году на службу в последний раз будут призывать молодых людей до 27 лет, законопроект о повышении призывного возраста до 30 лет не коснется нынешних новобранцев.

Как пояснил РЕН юрист Юрий Иванов, те россияне, которым в момент вступления закона в силу исполнится 27 лет, не будут подлежать призыву и перейдут в запас. А те, кому в 2023 году исполнилось 28 или 29 лет, уже находятся в запасе, и повестки им вручать не планируется.

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Начиная с весны 2024 года призывной возраст будет увеличен до 30 лет. Под призыв попадут граждане РФ 2006 года рождения и старше, не находящиеся в запасе. Изначально предлагалось повысить как сам возраст призыва (с 18 лет до 21 года), так и предельный возраст (с 27 до 30 лет). В министерстве такое предложение поясняли желанием привлечь в армию зрелых людей, с профессией, образованием и сформировавшимся кругозором. Однако вскоре в инициативу внесли корректировки: выяснилось, что многие призывники хотят пойти служить именно в 18 лет.

Помимо увеличения предельного призывного возраста до 30 лет был повышен и возраст отсрочки от армии для сотрудников IT.

Осенний призыв – 2023: изменения

Главным изменением 2023 года станут электронные повестки. Уведомление отразится на «Госуслугах». Если призывник «кликнет» и откроет уведомление, повестка будет считаться врученной, а неявка в военкомат приведет к штрафам.

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Также вводится Единый реестр военнообязанных, в котором будут все сведения о направляемых и полученных гражданами повестках, явке или неявке в военкомат, а также обжаловании ограничений и результатах рассмотрения таких жалоб. Как сообщало правительство, осенью 2023 года реестр может заработать не во всех регионах страны.

Штрафы за неявку в военкомат

За неявку в военкомат без уважительной причины полагается штраф. Максимальная сумма наказания — 30 тыс. рублей, а не 50 тыс., как предлагалось раньше. Поправки внесены в ст. 21.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях («О неисполнении обязанностей по воинскому учету»).

Также вводится новый штраф до 15 тыс. рублей за неуведомление военкомата о выезде из России дольше чем на шесть месяцев и о возвращении в страну.

Помимо штрафов уклонистов ждут и другие ограничения. Они не смогут сдавать экзамен на получение прав и продлевать срок действия водительского удостоверения. Также им временно станут недоступны регистрация автомобилей, оформление кредитов и сделки с недвижимостью.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Источник изображения: iz.ru

Кто может получить отсрочку от срочной службы

Отсрочку от срочной службы могут получить граждане, которые:

— обучаются в вузе по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры;

— работают в IT-компании из государственного перечня и заблаговременно подали заявления;

— имеют двоих и более детей;

— являются единственными кормильцами в семье;

— имеют инвалидность;

— относятся к другим категориям, установленным законом.

На альтернативную службу могут претендовать те россияне, убеждения или вероисповедание которых противоречит службе в ВС, а также представители малочисленных коренных народов, ведущие традиционный образ жизни. Альтернативная служба длится дольше: 21 месяц в гражданских учреждениях и 18 месяцев — в военных (но на гражданских должностях), заявление на нее подается за полгода до предполагаемого призыва.

Срочная служба: сколько служить в армии

Срок службы остается без изменений, она продлится 12 месяцев. В 2022 году поднимался вопрос о повышении срока службы до двух лет, однако в дальнейшем от этой идеи отказались.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын Источник изображения: iz.ru

В рамках военной подготовки срочник за первое полугодие осваивает специальность, а за второе — практикуется и совершенствует навыки. Если дисциплинарных взысканий нет, призывник имеет право на одну увольнительную в неделю и на отпуск до 10 суток по семейным обстоятельствам.

Служба по контракту – 2023

Служба по контракту в России является добровольной. Срок службы по контракту составляет от двух до пяти лет. Однако контрактники могут продлевать договор на один-три года.

Мария Шаипова