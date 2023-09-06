Войти
Интерфакс-АВН

Французские военные начали обсуждать вывод своих подразделений из Нигера - СМИ

407
0
+1
Военнослужащие ВС Франции
Военнослужащие ВС Франции.
Источник изображения: vpk-news.ru

Париж. 5 сентября. ИНТЕРФАКС - Франция начала обсуждать с военными Нигера вывод ряда подразделений своих вооруженных сил из этой сахельской страны, сообщает во вторник газета Le Monde.

"Обсуждения вывода некоторых военных элементов начались", - ссылается издание на несколько близких к данному вопросу источников.

"Обсуждать это нормально, поскольку антитеррористическое сотрудничество было прервано (с момента путча 26 июля - ИФ)", - приводит Le Monde слова одного из своих собеседников.

СМИ напоминает, что до самого недавнего времени Париж отвергал идею вывода своего контингента в составе около 1,5 тыс. солдат, размещенных на трех военных базах: в столице страны Ниамее, севернее нее в Уалламе и близ границы с Мали - в Эору. "На данной стадии нет официального решения ни по числу солдат, ни по условиям их отъезда, но принцип согласован", - отмечает газета.

Предположительно, некоторые подразделения могли бы быть перемещены в пределах региона, например, в соседний Чад, или отправлены напрямую во Францию.

До сих пор французские власти не соглашались с требованием вывода своих сил из Нигера из-за непризнания Парижем легитимности полномочий руководства нигерских мятежников. Франция также отвергает возврат на родину своего посла Сильвена Итте и настаивает на возвращении к управлению страной смещенного президента Мохамеда Базума, с которым французский президент Эмманюэль Макрон продолжает поддерживать связь.

"На местном уровне существуют контакты между военными для облегчения перемещения французских армейских средств, обездвиженных после приостановки антитеррористического сотрудничества", - объяснили во вторник в окружении министра вооруженных сил Франции Себастьяна Лекорню.

По словам источника, переговоры ведутся только между военными, а не с представителями руководства путчистов, так как Париж продолжает не признавать правительство, сформированное в результате государственного переворота.

Часть бойцов президентской гвардии Нигера выступила 26 июля против главы государства Базума, который был отстранен от власти. Генштаб ВС Нигера поддержал устроивших мятеж бойцов. Новым лидером был объявлен генерал Абдурахман Тчиани.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Мали
Нигер
Франция
Чад
Похожие новости
15.08.2023
США уязвили амбиции Франции в Западной Африке
15.11.2022
Париж обновляет военную доктрину: что известно уже сейчас
29.09.2021
Зачем российских военных зовут в еще одну зону Африки
27.04.2020
Коронавирус нанес серьезный урон французской армии
29.10.2019
Франция похвалила эстонских солдат за оказываемую помощь в Мали
04.09.2014
Дроны США следят за порядком в Африке
31.12.2011
Черная кошка в глубинах Черной Африки
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.09 11:26
  • 54989
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.09 09:14
  • 2
Китай добился прорыва в производстве современных чипов
  • 06.09 08:39
  • 2
Премьер Армении упрекнул российских миротворцев в невыполнении обязательств по обеспечению безопасности населения Карабаха
  • 06.09 05:27
  • 22
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 05.09 18:06
  • 6
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт
  • 05.09 15:26
  • 1
Американский Zumwalt начнет получать гиперзвуковое оружие
  • 05.09 14:05
  • 19
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 05.09 11:40
  • 0
«Беглые» и белорусская оппозиция: какие мечты для Беларуси у каждой из них?
  • 05.09 09:12
  • 1
Новый министр обороны Украины имеет опасные качества
  • 05.09 08:52
  • 2
Эксперт: на SJ-100 импортозамещено около 40 систем и агрегатов
  • 05.09 06:59
  • 2632
Как насчёт юмористического раздела?
  • 04.09 12:12
  • 1
Российский полковник назвал плюсы и минусы сделанных из картона дронов ВСУ
  • 03.09 10:15
  • 3
Британия собирается заменить переданные ВСУ ракеты Storm Shadow сверхзвуковым аналогом из Израиля
  • 03.09 01:26
  • 7
Ракетный центр Макеева покажет макет перспективной ракеты "Корона" на форуме "Армия-2023"
  • 02.09 14:20
  • 52
Названа особенность новой лунной миссии России