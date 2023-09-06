Французские военные начали обсуждать вывод своих подразделений из Нигера - СМИ

Париж. 5 сентября. ИНТЕРФАКС - Франция начала обсуждать с военными Нигера вывод ряда подразделений своих вооруженных сил из этой сахельской страны, сообщает во вторник газета Le Monde.

"Обсуждения вывода некоторых военных элементов начались", - ссылается издание на несколько близких к данному вопросу источников.

"Обсуждать это нормально, поскольку антитеррористическое сотрудничество было прервано (с момента путча 26 июля - ИФ)", - приводит Le Monde слова одного из своих собеседников.

СМИ напоминает, что до самого недавнего времени Париж отвергал идею вывода своего контингента в составе около 1,5 тыс. солдат, размещенных на трех военных базах: в столице страны Ниамее, севернее нее в Уалламе и близ границы с Мали - в Эору. "На данной стадии нет официального решения ни по числу солдат, ни по условиям их отъезда, но принцип согласован", - отмечает газета.

Предположительно, некоторые подразделения могли бы быть перемещены в пределах региона, например, в соседний Чад, или отправлены напрямую во Францию.

До сих пор французские власти не соглашались с требованием вывода своих сил из Нигера из-за непризнания Парижем легитимности полномочий руководства нигерских мятежников. Франция также отвергает возврат на родину своего посла Сильвена Итте и настаивает на возвращении к управлению страной смещенного президента Мохамеда Базума, с которым французский президент Эмманюэль Макрон продолжает поддерживать связь.

"На местном уровне существуют контакты между военными для облегчения перемещения французских армейских средств, обездвиженных после приостановки антитеррористического сотрудничества", - объяснили во вторник в окружении министра вооруженных сил Франции Себастьяна Лекорню.

По словам источника, переговоры ведутся только между военными, а не с представителями руководства путчистов, так как Париж продолжает не признавать правительство, сформированное в результате государственного переворота.

Часть бойцов президентской гвардии Нигера выступила 26 июля против главы государства Базума, который был отстранен от власти. Генштаб ВС Нигера поддержал устроивших мятеж бойцов. Новым лидером был объявлен генерал Абдурахман Тчиани.